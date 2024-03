Régime de Diomaye-Sonko : les exils commencent…Les gens fuient

Bassirou Diomaye Faye est arrivé. Le Pastef est au pouvoir. Et Ousmane Sonko, l’homme craint par le régime de Macky Sall, est aussi dans la place, étant le leader politique du nouveau Président élu. Alors, ça part dans tous les sens. C’est la peur dans le camp des vaincus. Et comme Ousmane Sonko lui-même l’avait promis, ceux qu’il accusait hier de « sucer » le sang du peuple, doivent tous rendre compte devant la justice populaire. Et la victoire de Diomaye a sonné le top départ des premiers exilés du nouveau régime. La première personne à prendre le chemin de l’exil est Adji Raby Sarr. Elle est annoncée au Canada. Mais elle n’est pas la seule sur le chemin de l’exil…

Ousmane Sonko a promis l’enfer aux responsables du régime de Macky Sall en cas de victoire. Le duo Diomaye-Sonko est au pouvoir. C’est la débandade dans le camp adverse. Diomaye a assuré ne pas faire une chasse aux sorcières mais il a promis que « Justice se fera ». L’appel du candidat du parti au pouvoir à son adversaire pour le féliciter de sa victoire, a ouvert les portes des frontières aux candidats à l’exil.

Ousmane Sonko passe pour un personnage rancunier. Et les faits le démontrent tant. Alors qu’il était dans l’opposition, Ousmane Sonko n’avait de cesse de lancer des menaces à des hauts gradés de la gendarmerie et de la police ainsi qu’à des magistrats. Voilà les raisons qui font que forcément c’est la panique dans le camp du régime sortant. Avec Bassirou Diomaye Faye qui est le poulain d’Ousmane Sonko, il faut s’attendre, une fois installé dans ses fonctions de Président de la République, à une chasse aux sorcières.

Déjà, Adji Sarr, celle qui a accusé et fait condamner Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse est annoncée au Canada. Un ancien DG d’une grande société étatique a pris la clé des champs. Un homme d’affaires qui a régulièrement des contrats avec l’Etat a quitté le pays bien avant le 24 mars avec femmes et enfants. Il n’a rien laissé derrière lui. Certains responsables de l’APR ont déjà évacué leurs enfants à l’extérieur du pays. Ils prévoient tous le chaos sous le régime de Diomaye.

Les Sénégalais ont des urgences et le nouveau régime est attendu sur des dossiers. Mais Diomaye et Sonko feront-ils des omelettes sans casser des œufs ? Assurément non. Ils réclameront la reddition des comptes. C’est pourquoi, la chasse aux sorcières va s’ouvrir. Certains responsables devront rendre compte. Et c’est ça qui fait peur et qui crée la débandade chez certains dignitaires du régime de Macky Sall.

La plupart d’entre eux ont choisi de s’exiler, histoire de se mettre à l’abri de toutes poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre eux. Ils préfèrent l’exil plutôt que de subir les humiliations d’accusation de détournement de deniers publics. Ils sortent du Sénégal pour pouvoir suivre de loin, la suite des évènements après l’installation de Bassirou Diomaye Faye. Ils préfèrent attendre donc de savoir les actes que vont poser Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.

S’ils sont rassurés, ils rentreront au Sénégal, mais si jamais la chasse aux sorcières annoncée est enclenchée, ils resteront loin du pays et préfèreront alors continuer leur vie en exil. C’est l’une des conséquences de l’élection du poulain d’Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye à la Présidence de la République. Un Ousmane Sonko très revanchard, qui alors qu’il était dans l’opposition, promettait déjà la géhenne à tous ceux qui se mettaient à travers son chemin.

Sous Macky Sall, Karim Wade a été le seul responsable du régime de Wade qui a été poursuivi par Macky Sall. Mais le régime de Diomaye poursuivra des centaines de responsables de l’APR ou de Benno. Ils seront jetés en prison avec les accusations qui vont tomber sur eux. Ousmane Sonko se fera un plaisir de leur faire subir les pires des souffrances pour se venger de tout le châtiment qu’il aura subi sous Macky Sall.

C’est dire que pourquoi certains dignitaires sous le régime de Macky Sall préfèrent se tenir loin du Sénégal pour le moment.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn