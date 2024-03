Le Pasteur donne des cours de miracle en ligne…à 750.000 fcfa

Un pasteur propose des cours en ligne sur la manière de réaliser des miracles à l’église

Le pasteur zimbabwéen-britannique, Uebert Angel Mudzanire, suscite la controverse en proposant un cours en ligne pour enseigner aux participants l’art de réaliser des miracles.

Le coût de cette expérience spirituelle s’élève à 999 £ (750.000 fcfa), une somme conséquente pour certains, mais pour d’autres, le prix de l’espoir.

Via sa page Facebook, le pasteur a partagé un prospectus détaillant les informations relatives au cours et a exhorté les intéressés à s’inscrire rapidement, affirmant que les places étaient limitées et se remplissaient rapidement. « Inscrivez-vous maintenant et apprenez à accomplir des signes, des miracles et des prodiges, en ligne, directement auprès du prophète Uebert Angel. Les places se remplissent rapidement », a-t-il écrit.

Cette initiative soulève des questions sur l’éthique de la vente de miracles et de signes spirituels. Le pasteur Uebert Angel a encouragé les personnes intéressées à s’inscrire via son site Web, mettant en avant son statut parmi les 20 pasteurs les plus éminents en 2024.

Selon le prospectus publié, le cours en ligne se tiendra du 1er au 3 avril 2024.

Cette annonce a suscité des réactions mitigées, certaines personnes saluant l’opportunité d’apprendre les mystères spirituels auprès d’un guide réputé, tandis que d’autres critiquent fermement la commercialisation de la foi et des miracles.

Alors que la pratique des miracles et des prodiges est profondément enracinée dans de nombreuses traditions religieuses, leur monétisation soulève des questions sur l’intégrité spirituelle et l’égalité d’accès à la foi. Le cours proposé par le pasteur Uebert Angel suscite ainsi un débat animé au sein de la communauté religieuse et au-delà.

Source AM