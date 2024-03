Cameroun : elle paie 250.000 FCFA pour faire empoisonner son mari

Elle a voulu tuer son mari avec l’aide de sa ménagère.

Dans une affaire qui a secoué le quartier huppé de Bonapriso, une tentative d’empoisonnement aurait été ourdie par une épouse à l’encontre de son mari. Les détails sordides de cette tentative ont été révélés par Carine Merline E., une employée de maison travaillant pour celle qui voulait tuer son conjoint. Ce récit troublant a mis en lumière des tensions conjugales préexistantes et des actes désespérés qui ont failli avoir des conséquences tragiques.

Samedi dernier, Maximilien K., un ingénieur de 52 ans résidant à Bonapriso, aurait échappé de justesse à un empoisonnement, selon les dires de Carine Merline E, âgée de 32 ans, qui travaille comme employée de maison pour le couple. Les circonstances qui entourent cette tentative sinistre ont été rapportées à la brigade de gendarmerie de New Bell par Carine, qui a décrit une série d’événements troublants.

Les tensions conjugales au sein du foyer étaient apparemment palpables depuis un certain temps, avec des épisodes de violence verbale et des menaces de mort échangées entre les conjoints. Carine a rapporté que Maximilien aurait proféré des menaces à l’égard de sa femme, Odile, et elle aurait rétorqué en faisant allusion à une élimination possible de son mari.

Le samedi en question, Carine accompagnait sa patronne, Odile, au marché avant de préparer le dîner. C’est à ce moment-là qu’Odile aurait remis un sachet de poudre à Carine, en lui demandant de l’ajouter à la sauce destinée à Maximilien. Les propos d’Odile, selon Carine, étaient sans équivoque : elle aurait affirmé vouloir en finir avec son mari. Une somme d’argent considérable a été remise à Carine en échange de cette tâche sinistre.

Cependant, les plans d’Odile ont été contrecarrés lorsque Maximilien est rentré chez lui en parfaite santé et a même complimenté le repas préparé par sa femme. Cela n’a pas empêché Odile de persister dans ses intentions, puisque le lendemain, elle aurait de nouveau confronté Carine pour son échec apparent à exécuter le plan.

Les événements ont finalement pris un tournant dramatique lorsque Carine a décidé de révéler toute la vérité à Maximilien, brandissant le sachet de poudre comme preuve de ses allégations. Une altercation éclata entre les conjoints, et la situation a rapidement dégénéré, obligeant Carine à faire appel aux autorités.

Odile K. est actuellement en garde à vue, tandis que Maximilien a conseillé à Carine de garder l’argent et de quitter son emploi. Cette affaire a choqué la communauté de Bonapriso et soulève des questions sur les tensions conjugales et les extrémités auxquelles certaines personnes peuvent aller dans un état de désespoir.

Source CA