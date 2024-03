Pasteur William.F demande aux fidèles de ne plus donner l’argent à l’église

Un pasteur nigérian, William Folohunso Kumuyi, a conseillé aux chrétiens de ne pas donner leurs offrandes à l’Église, mais plutôt de les donner aux pauvres et aux chômeurs de leur communauté.

Pendant son prêche récent à l’église, le pasteur a souligné que les chrétiens ne devraient pas dépenser tout leur argent pour construire des églises, mais aussi aider leurs voisins pauvres qui ne peuvent pas se permettre les besoins de base de la vie. Il a raconté comment un prédicateur avait instruit ses fidèles de donner l’argent destiné aux offrandes aux personnes pauvres et sans emploi autour d’eux.

Pasteur Kumuyi a noté qu’il est bon de construire l’église, mais tout en construisant, les chrétiens doivent se souvenir de leurs voisins qui meurent de faim.

« Regardez toutes ces offrandes que nous collectons. Cette église a de l’argent et de l’or. J’ai appris qu’un prédicateur quelque part faisait son culte. Et il a dit, ‘Maintenant, nous allons collecter les offrandes. Si vous avez N10 000, N20 000 ou N50 000, levez la main, et soyez fidèles’. Ensuite, il s’est levé et a dit ‘ces N10 000, N20 000 et N50 000 vont aux pauvres de votre communauté. Toute l’offrande n’est pas seulement pour l’église, il y a des pauvres, des chômeurs autour. Nous construirons la nôtre, mais pendant que vous construisez, vos voisins meurent de faim. Votre voisin, qui n’a rien, vos sœurs et vos frères n’ont rien pour envoyer leurs enfants à l’école. (…) « , a-t-il déclaré.

Source AM