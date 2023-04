Bataille entre pêcheurs à Cayar : Greenpeace accuse la « rareté des ressources » et…

Greenpeace Afrique a réagi suite aux affrontements entre des pêcheurs de Kayar et Mboro. Si on en croit l’organisation, « la rareté de la ressource est à l’origine de tous les maux et tensions auxquels est confronté le secteur » de la pêche.

Dans un communiqué, Greenpeace Afrique trouve « triste » et « regrettable » que des pêcheurs d’une même communauté et souvent apparentés « en arrivent à ce niveau de violence pour résoudre un différend. La violence est déplorable sous toutes ses formes et Greenpeace Afrique désapprouve toutes formes de violences pour résoudre un différend. Le vivre-ensemble et l’union sont primordiaux entre communautés de pêcheurs pour trouver des solutions aux problèmes de gestion de la ressource. »

Ils demandent, ainsi à l’Etat du Sénégal de résoudre, « en urgence, ce différend, étant donné que sa mission principale devrait être la bonne gouvernance des pêcheries pour qu’elles fournissent suffisamment de poissons aux communautés et non aux flottes étrangères. Toutes les mesures doivent être prises pour assurer la bonne gestion de la ressource, afin que les communautés de pêcheurs ne soient plus tentées de se faire justice elles-mêmes. »

L’ONG n’a pas manqué de rappeler « que la gestion durable des ressources halieutiques profiterait à tous et contribuerait à une meilleure cohésion sociale. En effet, la rareté de la ressource est à l’origine de tous les maux et tensions auxquels est confronté le secteur. »