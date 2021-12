Beau-frère ou prince…Mansour Faye doit être mis à la porte

Le président Macky Sall et son beau-frère ministre des transports, Mansour Faye (à droite)

Y-a-t-il un ministre des transports terrestres au Sénégal ? Mansour Faye le ministre de département au plus gros budget du gouvernement a brillé par son absence lors de la première journée de la grève des transporteurs…

Dakar à l’an 2000…le Rêve de Senghor détruit par Macky et Mansour

Le président Léopold Sédar Senghor voulait « Dakar comme Paris en l’an 2000 ». Il doit bien se retourner dans sa tombe car « Dakar est retourné au moyen-âge en 2021 » sous le magistère de Macky Sall. Une grève des transports et toute la capitale offre une image de ghetto. Des charrettes et des « mobylettes » pour transporter les usagers sénégalais…Comme si le transport public n’existait pas. Un pays sans le minimum de transport public…Et pourtant le ministère des transports terrestres est l’un des plus grands budgets de l’Etat…

Le lundi 7 décembre 2020, l’Assemblée nationale votait une pluie de milliards pour le budget du le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Figurez-vous que les députés avaient voté le budget 2021 de ce ministère arrêté à 298 770 745 313 francs CFA en crédits de paiement et de 2227.204 806 487 francs CFA en autorisations d’engagement. Près de 2500 milliards pour ce ministère qui devient le plus gros budget du gouvernement. Mais où est passé ce budget colossal ? les Sénégalais ont vécu hier un calvaire qui devra persister aujourd’hui. Aucun transport en vue dans la capitale…où est passé le fleuron Dakar Dem Dikk ?

Faillite des transports publics

A quoi ont servi les 2500 milliards du ministère des transports dirigé par Mansour Faye ? Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement qui n’est autre que le Beau-frère du président de la république considéré comme le prince « à qui tout est permis » a encore failli à sa mission après ses passages tumultueux sous fond de scandale covid au ministère du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale. Aucun service minimum dans le transport public malgré tous ses milliards…

Mais où est Dakar Dem Dikk ?

Dakar Dem Dikk a disparu hier des radars de la capitale et sa banlieue. Le DG de la compagnie de transport, M. Oumar Boun Khatab Sylla, s’est fait remarquer par son absence, lui qui est si prompt à répondre à son prédécesseur Me Moussa Diop qui avait de cette compagnie un fleuron du transport jusqu’au delà de nos frontières. Depuis le départ mouvementé de Me Moussa Diop qui a eu le courage de se prononcer sur le sujet délicat du 3ème mandat, la société Dakar Dem Dikk est devenue un cortège fantôme de bus qui apparait au gré du vent…

Et cette faillite des transports publics n’est pas le seul scandale que les sénégalais vont devoir affronter. Le Train express régional (TER) annoncé en grande pompe par le ministre Mansour Faye va encore connaitre des couacs. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres avait déclaré que le Train Express Régional (TER) va rouler le 23 décembre prochain : « Le Train Express Régional va rouler. C’est un engagement du chef de l’Etat de mettre en exploitation commerciale le Ter avant la fin de l’année. La date inaugurale est maintenue pour le 23 décembre »

Le ministre a encore menti

Le Train express régional (TER) ne roulera pas le 24 décembre 2021 comme l’a annoncé Mansour Faye. Le ministre beau-frère s’est mis à la place du Président de la république. Sa mise en service, annoncée pour la veille de Noël, a été encore reportée au lundi 27 décembre 2021. Donc Mansour Faye a menti. La décision prise par le chef de l’État est un démenti pour le ministre.

Le Président Sall vient de reporter le démarrage du TER par le fait que le 24 décembre annoncé par Mansour Faye coïncide avec un vendredi et les fêtes de Noël. Comment un ministre peut-il annoncer la mise en service d’un des projets les plus grandioses du gouvernement sans prendre langue avec le président de la république ? Ce ministre, beau-frère du président ou prince de la dynastie Faye-Sall mérite tout simplement d’être viré…

La rédaction de xibaaru