Bébé de l’année…Kaolack a fêté deux nouveau-nées

Le département de Kaolack a aussi fêté ses « Bébés de l’année »

A l’instar de beaucoup de localités du pays, Kaolack Département a aussi fêté son « Bébé de l’année ». Cette première édition qui a pour maîtresse d’œuvre l’honorable députée (APR, au pouvoir), Madame Awa Gueye, a eu la spécificité de célébrer deux (2) nouveaux nés de sexe féminin. La Présidente de l’Association pour le Développement et l’Assistance (ADA/Yakaar) mais aussi de la Commission Santé Populations Affaires Sociales et Solidarité Nationale de l’Assemblée Nationale n’a pas lésiné sur les moyens pour une bonne réussite de son initiative si noble. Coup d’essai, coup de maître ! « Nous avons saisi l’occasion du nouvel an pour fêter le premier bébé dans le département de Kaolack. Pour cette première édition, Dieu nous a donnés la chance d’en avoir 2 de sexe féminin dont l’une à Darou Ridouane et l’autre à l’Hôpital Régional Cheikh Al Islam Cheikh Ibrahima Niass de Kaolack. Accompagnée de l’une des représentantes de la marraine Fatou Samb Cissé, épouse du défunt Imam Hassan Cissé de Médina Baye, nous avons offert des présents aux « nouvelles venues » mais aussi distribuer des aides à leurs mères. C’est un acte que nous avons jugé de très social et qui cadre parfaitement avec notre mission au niveau de l’Hémicycle. Sur ce, nous entendons aussi accompagner la dynamique de politique sociale très chère à son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall », a laissé entendre la célèbre parlementaire apériste.