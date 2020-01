La traditionnelle journée de « Thiant » organisée par l’honorable député et premier vice-président de l’Assemblée Nationale, Moustapha Cissé Lo, à l’honneur de Serigne Saliou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul, 5ème Khalife des Mourides, a vécu. Cette 17ème Edition a, ainsi, engrangé tous les suffrages ! Tenue à Touba Mosquée, au quartier « Gare Bou Ndaw», elle a eu un succès éclatant. Au cours de cette manifestation, le Président du Parlement de la CEDEAO est largement revenu sur ses relations empreintes d’amitié et de fraternité d’avec le Président de la République son Excellence Macky Sall. Pour lui, elles ne souffrent d’aucune ambiguïté contrairement à ce que veulent faire croire certains prophètes du malheur, catastrophisme. Cissé Lo se dit plus que disposé à œuvrer pour l’aider à relever les nombreux défis et à éliminer les embûches qui parsèment son chemin vers…l’émergence du Sénégal.