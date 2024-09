Belgique : L’attaquant sénégalais Simion Babacar Michez signe au Slavia Prague

De mère sénégalaise (Khady Seydi, Belgique), le virevoltant ailier Simion Babacar Michez a signé un contrat avec le Slavia Prague jusqu’au 30 juin 2028. Une bonne perspective pour l’ancien attaquant d’Anderlecht et de Beerschot qui jouera la Ligue Europa. Ce qui lui permettra d’éclore son immense talent sur la scène continentale. A 22 ans, avec le professionnalisme et la lucidité requis, symboles des grands footballeurs, Simion Babacar Michez aura la possibilité de jouer pour l’un des trois pays : la Belgique, le Sénégal et le Cameroun.

La nouvelle de l’officialisation par le Slavia Prague de la signature de contrat du jeune ailier droit Simion Boubacar Michez a été bien accueillie par sa famille et les amoureux du football en Belgique. Valeur sûre, Simion Boubacar Michez a les caractéristiques d’un footballeur moderne, technique et clinique devant le but. En sus, ses capacités intrinsèques d’effectuer des exploits techniques, de réaliser des passes précises à ses coéquipiers et de marquer un but, font de lui un joueur prometteur.

Revenant sur son transfert, il reconnait que c’est le fruit d’un travail de longue haleine : “je suis content de passer au plus haut niveau parce que j’ai envie, tout le temps, de faire des performances. Cela me pousse à travailler plus pour atteindre les objectifs que je me suis fixés dans ma carrière » soutient il.

A l’en croire, le club croit en son jeu : « Le club a découvert mes qualités sur un match, m’a suivi et a décidé de me recruter. Les dirigeants ont négocié avec mon agent jusqu’à trouver un accord pour mon transfert ».

Une possibilité que le Slavia n’a pas lâchée, eux qui étaient venus superviser l’Union St Gilles qui jouait contre son équipe, K Beerschot VA, leur adversaire en qualification au 3e tour qualificatif de la Ligue des Champions.

Europa League

Assuré de disputer la Ligue Europa, Simion Boubacar Michez compte aider son club à aller loin dans la compétition aussi bien qu’en championnat : » à la base, je suis un travailleur parce que je rêve grand. Pour cela, je pense acquérir une place de titulaire. De là, tout va aller plus facilement pour atteindre pour remporter des titres et aller en équipe nationale. »

Histoire du club, le Slavia Prague

Impressionné par le dispositif du club, le nouveau pensionnaire du Slavia a bien compris l’esprit de ses dirigeants : « Dès ma venue, on m’a décrit l’identité du club, un des plus grands clubs du pays. C’est une équipe habituée à jouer le titre et l’Europe. Il y a une grande rivalité avec le Spartak, entre les supporters et entre les joueurs. Je dois ramener ma grinta, mon état d’esprit combatif et mon envie pour aider le club qui demande beaucoup aux joueurs. Mais, je connais mes qualités », rassure le natif de Charleroi.

Equipe nationale

Avec la possibilité de jouer pour trois pays, la Belgique, le Sénégal et le Cameroun, il n’a véritablement pas encore fait le choix. Il se consacre principalement sur club. Au passage, il demande aux fans de continuer à le suivre et à le soutenir parce que « je rêve d’atteindre le plus haut niveau dans ma carrière ».

Correspondance particulière