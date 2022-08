Benno Bokk Yaakaar à la recherche d’une victoire impossible

UNE VICTOIRE IMPOSSIBLE !!!…Par Saa Kadior

Vous allez fatiguer vos méninges, foutre en l’air des heures de sommeil et communiquer encore communiquer MAIS vous ne trouverez jamais la bonne combinaison….

Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes des cadavres ambulants et par conséquent vous vivez dans un monde irréel.

Ne savez vous pas que la mathématique n’est point une opinion pire encore, elle n’est point celle que vous choisissez d’en faire. Elle est réelle et concrète et jusqu’à la fin du monde ( 1+1=2 ).

Sachez que vous êtes déjà humilié, vomi sans autre forme de procès. La sentence est dite et le peuple dépositaire de ce verdict n’est pas prêt à vous accorder une seconde vie sinon il aurait dû vous laissez une marge de manœuvre mais HÉLAS !

Il n’y a jamais eu de mariage consensuel entre le Macky et ce peuple, il devait être une transition vite oubliée mais il est devenu un cancer chronique que seule la greffe pouvait résoudre. Alors le peuple a voulu ne laisser aucune possibilité de régénération d’où cette humiliante défaite.

Mimmy a perdu la tête, Abdoulaye Sow souris est entrain de sautiller espérant trouver une porte de sortie. L’adepte des cumuls de fonction, l’insatiable Abdoulaye, cet affamé à qui le budget du Sénégal réuni serait incapable de lui donner le gros ventre dont il rêve. Toute la récolte de mil transformée en semoule n’en servirait en rien. De grâce, le peuple vous a vomi et ce peuple ne ravale jamais ses vomissures comme vous nous avez habitué.

C’est l’ère du Wallu /Yewwi et soyez-en sûr !

Vos tentatives de nous diviser seront vaines et sans effet. Cette alliance est divine et c’est le peuple qui veillera à sa survie alors, préparez vos bagages pour déguerpir avant qu’un autre OURAGAN ne vous laisse plus le CHOIX !!!

À bon entendeur…..

Saa Kadior l’infatigable défenseur du peuple