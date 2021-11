Benno Bokk Yaakaar attaque Sonko et rappelle son affaire de viol

Benno Bokk Yaakaar a répondu à Ousmane Sonko, qui a refusé de signer une quelconque charte de non-violence.

«Nous dénonçons les propos de certains leaders, qui jettent le discrédit sur les chefs religieux et coutumiers, les magistrats et les Forces de défense et de sécurité. C’est un nouveau discours de manipulateurs de la jeunesse que le Sénégal n’a jamais connu, et il faut y mettre un terme. Ils veulent être leur propre juge, en refusant de répondre de leurs actes. Ils ne rassurent pas les Sénégalais, ni les religieux et les parents de tous ces jeunes», a dit Fatoumata Niang Bâ. Qui assure que Benno Bookk Yaakaar milite pour des élections locales apaisées.

Moussa Sarr a été plus mordant, en faisant allusion au leader de Pastef. «Nous sommes contre l’apologie du viol. Mais nous sommes aussi contre le viol. Ceux qui sont accusés de viol doivent eux aussi répondre de leurs actes, s’ils n’ont rien à se reprocher», a-t-il conclu, relativement aux accusations de Adji Sarr contre Sonko…lire la suite ici