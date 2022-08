Benno en croisade contre les candidatures de Khalifa, Karim et Ousmane Sonko…en 2024

La coalition Benno Bokk Yaakaar a-t-elle peur des candidatures d’Ousmane Sonko, de Khalifa Sall ou de Karim Wade ? Tout le laisse penser ! Dans un communiqué publié récent, les responsables de la mouvance présidentielle semblent vouloir écarter ces trois candidats déclarés en invoquant leurs problèmes avec la justice sénégalaise.

«Si le premier, en exil à Doha, a été condamné dans l’affaire des biens mal acquis, le second est accusé de viol et menaces de mort sur la masseuse Adji Sar. Ce au moment même où l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, de la coalition Yewwi Askan Wi a écopé de cinq ans de prison pour un détournement portant sur 1,8 milliard de francs CFA dans le dossier de la caisse d’avance», lit-on dans le document.

La coalition de la mouvance présidentielle avertit ainsi ses adversaires politiques et potentiels candidats à l’élection présidentielle de 2024. Elle prend acte de ces multiples candidatures et rappelle que la validation définitive revient exclusivement aux organes de contrôle et de validation des candidatures prévus par la Constitution et le Code électoral. BBY appelle donc tous les acteurs à reconnaître le rôle de ces organes et à leur faire confiance.

«La coalition BBY rappelle qu’être candidat à une candidature à l’élection présidentielle ne saurait conférer aucune impunité, ni placer quiconque au-dessus des lois, de la justice et des institutions de notre pays», précise la coalition de la majorité présidentielle dans son communiqué rendu publc.

Résumons : Karim Wade, Khalifa Sall et Ousmane Sonko, tous trois éventuels candidats à l’élection présidentielle de 2024 et tous trois disqualifiés par la « justice » du pouvoir en place. Cela ne vous semble-t-il pas bizarre, à vous ? A nous si !