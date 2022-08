Renouvellement des instances : Nouvelle nomination au PDS

Le secrétaire général national du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) a nommé un nouveau secrétaire national chargé des enseignants en la personne de Mafall Fall. Il lui a demandé d’établir le fichier actualisé des enseignants du Pds. Le Secrétariat national chargé des enseignants du Pds est instruit de mettre en place un dispositif organisationnel pour procéder à leur recensement, en collaboration avec les responsables des fédérations du parti. Le Secrétaire national chargé des structures et des mouvements de soutien a la charge de veiller au bon déroulement du processus. Par ailleurs, Me Abdoulaye Wade a rendu un vibrant hommage aux enseignants, rapporte L’As.

«Vous aurez sûrement appris mon appartenance à votre corporation pour laquelle je nourris un profond respect et une estime sans commune mesure», écrit le pape du Sopi. Il rappelle qu’à l’aube de la naissance du Pds, beaucoup de «vos collègues anciens» ont participé et contribué à toutes les étapes du processus de sa création sur plusieurs axes, notamment dans la production intellectuelle et la définition des stratégies pour atteindre nos objectifs spécifiques et finaux dans toutes nos activités. Ils ont apporté leur pierre dans la construction de notre Parti ».

A l’en croire, en 1978, parmi les 17 premiers députés du Pds, il y avait 04 enseignants : Famara Mané, Sophie Ndiaye Cissokho, Ibrahima Diao et Youssou Diène. Pour Me Wade, les enseignants sont des acteurs importants, indispensables et déterminants dans l’appareil du Pds pour la reconquête du pouvoir.