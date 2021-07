Idy humilie le PS et détruit Benno Bokk Yakaar

Une nouvelle recrue est en train de faire des ravages au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). L’arrivée du leader de Rewmi, Idrissa Seck, ne fait pas que des heureux au sein de la mouvance présidentielle. Les oranges commencent à noyer les verts du Parti Socialiste (PS) dans le « Mbourok Soow ». Les socialistes commencent à s’interroger sur la place qu’ils occupent au sein de cette coalition dans laquelle l’ancien maire de Thiès et ses partisans ont pris leur marque.

La coalition Benno Bokk Yakaar risque d’exploser avant les prochaines élections. Des voix discordantes commencent à s’élever au sein du « Macky ». Depuis que l’ancien maire de la cité du rail a rejoint la mouvance présidentielle, des dents commencent à grincer. Son arrivée n’est pas bien vue par beaucoup de responsables politiques qui ne comprennent toujours pas ce revirement politique commis contre benno Bokk Yakaar par le président après sa réélection à la présidentielle.

En effet, lors de son dernier remaniement, opéré le dimanche 1er novembre 2020, le Président Macky Sall a, non seulement affaibli son parti, mais aussi ses souteneurs de la première heure. Rewmi s’est taillé la part du lion. Après des négociations qui ont duré 15 mois Idrissa Seck a été parachuté à la tête du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE). Deux de ses fidèles lieutenants ont obtenu des postes de ministre. Il s’agit de Yankhoba Diattara, (ministre de l’économie Numérique et des Télécommunications) et Aly Saleh Diop (ministre de l’élevage et des productions animales).

Le PS poussé vers la sortie par le « Mbourok Soow »-

Ces nouveaux venus noient complètement les partisans de feu Ousmane Tanor Dieng. Les socialistes sont quasi inexistants au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. On les voit rarement au front et les dernières tournées économiques effectuées par le président le prouvent à suffisance. Pendant que les responsables Apéristes mobilisaient, les camarades d’Aminata Mbengue Ndiaye dormaient. Alors que les Rewmistes ont inondé Thiès aux couleurs orange lors du passage du chef de l’Etat venu inaugurer l’ISEP de Thiès.

Dans une tribune, Mamadou Mbodj Diouf, membre du bureau politique du parti socialiste s’interroge : « Quelle position le PS mérite-t-il aujourd’hui par sa visibilité et son investissement politique dans Benno Bokk Yakaar ? » Et selon lui, « la coalition ‘’mbourok-soow’’ est la coalition-phare en devenir et aspirant à détrôner BBY de son piédestal et venir à bout de son invincibilité », déclare-t-il.

Face à cette situation, Mamadou Mbodj Diouf invite les socialistes à passer à l’offensive car, selon lui, la passivité ne paie pas en politique. « S’il s’agit d’une option nouvelle non annoncée pour sortir discrètement et irrémédiablement de BBY, c’est alors tant mieux pour la plupart de nos militants qui ne comprennent plus grand chose à notre ligne politique », dit-il.

Avant de continuer : « Mais tout de même, faisons-le proprement et incarnons-le dignement. Si par contre, c’est encore la conséquence de notre atonie et certainement pas encore une agonie, il est grand temps pour la direction du Parti d’ouvrir les yeux et de nous sortir de notre somnolence. La nonchalance n’est jamais sanctionnée positivement en politique. »

La grande coalition de Macky Sall risque de voler en éclat avant les élections. Des membres de la coalition Benno Bokk Yakaar ne voient pas d’un bon œil l’arrivée d’Idrissa Seck. Le Parti Socialiste qui est le plus grand perdant dans cette union va tout droit vers la sortie si ses membres se laissent marcher dessus par la marée-orange.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru