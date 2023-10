Benno sabote la campagne de Amadou Ba…dans le Fouta

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar aura du mal à prendre la place de Macky Sall. Amadou Ba a un chantier colossal devant lui. Au sein de l’opposition, il devra faire face à des adversaires féroces. Mais aussi à des adversaires qui ont le potentiel pour lui faire de l’ombre. Une situation qu’il peut bel et bien gérer. Par contre, la mouvance présidentielle risque d’être la cause de sa destruction. Des alliés sont partis pour torpiller tout le travail abattu par Macky Sall et son champion.

À quatre (4) mois de l’élection présidentielle, c’est déjà l’effervescence dans les états-majors politiques et surtout Benno. Chaque candidat est en train de tout faire pour s’approprier la victoire au soir du 25 février 2024. Et faut dire qu’ils ne manquent pas d’astuces pour y arriver. Entre tournées et alliances politiques, chacun y va à sa façon. Mais au sein de Benno Bokk Yakaar, on ne semble pas avoir trouvé la bonne voie. La coalition au pouvoir bégaie au moment où l’opposition fonce à vive allure.

Cette coalition a toujours gagné les élections à cause de sa force politique. Mais cette puissance, Benno commence à le perdre. Et c’est uniquement à cause des divisions internes. Ce qui se passe actuellement dans le Fouta mérite une profonde réflexion. Cette partie du pays a toujours été ce qu’on appelle «le titre foncier» du président Macky Sall. Mais les choses risquent de changer en 2024. Les Républicains risquent de mordre la poussière s’ils n’y prennent pas garde. Leurs querelles internes les consument à petit feu. Et risquent de les anéantir.

Le camp de Farba Ngom et celui de Me Malick Sall sont dans l’impossibilité de s’unir. Le 8 octobre, Mamadou Talla avait appelé à une réunion des membres de la mouvance présidentielle dans cette partie du Nord-est du pays. Mais les grands noms de l’APR comme Daouda Dia, frère du milliardaire Harouna Dia, Malick Sall, l’ancien ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abou Diallo Balel, Abou lô ambassadeur, Aliou Dembourou Sow et leurs partisans ont brillé par leur absence. Une absence très remarquée et fortement commentée par la presse.

Ce n’est qu’après que le «clan» de Me Malick Sall a décidé de lancer sa campagne de collecte de parrainages. Malheureusement, leur rendez-vous n’aboutira pas à grand-chose. La rencontre aurait été saboté par des individus qui ont éteint la lumière avant d’asperger le local de gaz asphyxiant. Ce qui en dit long sur les querelles internes dans cette partie du pays. Car les partisans de l’ancien ministre de la Justice soupçonnent le camp de Farba Ngom d’être derrière ce sabotage. Une division qui n’honore pas l’une des plus grandes coalitions politiques que le Sénégal ait connu depuis 2012.

Pour ne rien arranger, Benno traîne les pieds dans la campagne de collecte de parrainages. La mouvance présidentielle a opté pour le parrainage citoyen. Alors, tous les soutiens de Amadou Ba ont promis de lui avoir le maximum de signatures. Mais ces promesses risquent de ne point se réaliser. Sur le terrain, la réalité est toute autre. BBY est la moins présente. Car elle est absente dans beaucoup de zones. Ce qui va bénéficier aux candidats de l’opposition. Les autres prétendants vont combler tous les vides laissés par le pouvoir.

Parmi toute cette agitation, une lueur d’espoir vient du département de Pikine, loin du Fouta de Benno. L’ancien ministre «catastrophe» abat un travail important pour le compte du candidat de Benno. Non seulement Abdou Karim Sall prépare un grand meeting de soutien à Amadou Ba. Mais il est aussi en train de rallier de nouveaux alliés dans leur cause commune.

A bien des égards, Amadou Ba va transpirer s’il veut être le cinquième président de la République. Ce titre n’est pas donné, il s’obtient après un rude combat. Le Premier ministre a bien fait d’entreprendre une tournée à l’intérieur du pays. Il fera, ainsi, face à la réalité sur le terrain. Le cas échéant, il aura la possibilité de rectifier les erreurs. Surtout faire en sorte de réconcilier les leaders de Benno du Fouta. C’est la seule voie qui puisse le mener à la victoire au soir du 25 février 2024.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru