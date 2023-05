Me Malick Sall lâché par ses collaborateurs…ils ont fait allégeance à Farba Ngom

Que lui reste-t-il en terme de mobilisation ? Après son ex-directeur de l’Administration générale et de l’équipement (Dage) du ministère de la justice, Abdoulaye Sy, Farba Ngom vient de dépouiller l’ancien Garde des Sceaux Me Malick Sall d’un autre cadre, en la personne de Aboubacry Sokomo. Selon le journal Enquête, ce dernier a déjà sonné la mobilisation des cadres autour du maire des Agnam. «Aujourd’hui, tous les cadres politiques de la Commune de Ogo ont fédéré leurs forces autour du Secrétaire national à l’organisation et à la mobilisation de l’APR, pour le triomphe de Benno Bokk Yakaar », a-t-il appelé.

Ainsi, le divorce est signé avec son ancien patron. Pour le responsable politique de Ogo, le leadership du député-maire des Agnam ne peut souffrir d’aucune contestation. Et se rendant à l’évidence, il invite Me Malick Sall à sortir de son hibernation politique et à faire allégeance à Farba Ngom.

Selon toujours M. Sokomo cité par le journal EnQuête, ‘’depuis sa sortie du gouvernement, Me Malick Sall ne mouille plus le maillot sur le terrain politique. Pourtant, le Président Macky Sall l’a toujours honoré. Il continue d’occuper une responsabilité stratégique en qualité de Secrétaire Permanent du COS PETROGAZ”.

“Il gagnerait en grandeur et en responsabilité, en répondant d’abord à la main tendue de l’honorable député Farba Ngom, Coordinateur départemental pour un Matam uni et fort, pour la conquête de suffrages, à la prochaine élection du 25 février 2024’’, martèle-t-il. (…).

Cependant, du côté de l’ancien ministre de la justice, ce départ est presque assimilé à une providence. «La défection de ces personnes est une bénédiction pour moi. Elle me permet d’éloigner de mon équipe les traitres et autres mercenaires. En vérité, tous sont ‘’achetés’’ par Farba Ngom. Ainsi, je remonterai sur le ring avec ceux-là qui sont véritablement engagés et qui gardent (encore), une certaine moralité”, a réagi l’actuel secrétaire permanent du Cos petro Gaz interpellé par notre confrère du journal EnQuête.