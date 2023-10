Le sort de Sonko scellé par un décret…C’est cuit pour 2024 !

Ousmane Sonko et ses avocats ont beau crier sur tous les toits, le leader de l’ex parti Pastef n’aura aucune fiche de parrainage malgré l’annulation de sa radiation sur les listes électorales par le Juge Sabassy Faye de Ziguinchor. Cela ne changera en rien à la situation de Sonko. Ousmane Sonko restera radié des listes électorales et ne pourra donc obtenir ses fiches pour le parrainage. La situation d’Ousmane Sonko reste inchangée. Tout ceci parce que le sort de Sonko est scellé par un décret qui fait de lui et de son ex parti, des parias de la société. Et seule, la Cour suprême peut annuler ledit décret.

Le juge Sabassy Faye, Président du Tribunal de Ziguinchor, a réintégré Ousmane Sonko dans les listes électorales dans sa décision rendue le 12 octobre. Ensuite, il a écrit au Préfet de la ville du Sud pour lui demander d’appliquer sa décision. Malgré cela, la Direction Générale des Elections refuse de délivrer les fiches de parrainage au mandataire de Sonko. Mais c’est le mandataire de Sonko ou du parti Pastef ?

Sonko et Pastef sont bannis de toutes activités politiques et sociales par un décret rendu public.

« Le parti politique PASTEF, à travers ses dirigeants et ses instances, a fréquemment appelé ses partisans à des mouvements insurrectionnels, ce qui a entrainé de lourdes conséquences, incluant de nombreuses pertes en vies humaines…suite à ces événements qui constituent un sérieux et permanent manquement aux obligations des partis politiques et conformément aux dispositions de l’article 4 de la Constitution et de l’article 4 de la loi n° 81-17 du 06 mai 1981 relative aux partis politiques, modifiée par la loi n° 89-36 du 12 octobre 1989, le parti politique PASTEF est dissous par décret N° 2023-1407 du 31 juillet 2023 ».

Ce décret exclut le leader de Pastef et ledit parti. Au ministère de l’Intérieur, Ousmane Sonko est déclaré dans les registres comme président du Parti Pastef. Ce parti est dissous et son chef est exclu de la scène politique. Même si Ousmane Sonko est réintégré par un juge, la dissolution du Parti l’exclut définitivement. Les avocats d’Ousmane Sonko veulent jouer mais ils savent que la partie est définitivement perdue pour leur client.

Le patriote en chef ne pourra jamais être réinscrit des listes électorales. Comment le sera-t-il ? Malgré la décision du Président du Tribunal départemental de Ziguinchor pour sa réintégration sur les listes électorales, il y a du chemin à parcourir. Ousmane Sonko n’est toujours pas éligible. Cela, il le sait de même que ses avocats. La Direction générale des élections n’a pas besoin d’une notification des autorités départementales de Ziguinchor pour faire réintégrer sur les listes électorales. Il faut que toute la procédure soit respectée pour qu’il soit réintégré.

Ce qui n’est pas le cas. le maire de Ziguinchor et ses avocats doivent prendre leur mal en patience. L’Etat du Sénégal comme le permet la loi, peut faire recours à un appel comme le permet la loi. Or l’appel est tout simplement suspensif. C’est pourquoi, lui et ses avocats ne se sont permis que de faire du dilatoire en voulant tout de suite envoyer à la Direction générale des élections, le représentant de l’ex Pastef pour retirer ses fiches pour son parrainage.

Pour cela, il y a du long chemin à faire. le leader du défunt Pastef doit attendre que la Cour d’Appel se prononce sur le recours introduit par l’Etat. Et là même si l’Etat essuie un revers, Ousmane Sonko et ses avocats doivent se résoudre à l’introduction d’un autre recours par l’Etat auprès de la Cour suprême. C’est donc dire que l’Etat a toujours les cartes en main, Ousmane Sonko malgré le zèle de ses avocats est exclu de la liste des candidats pour l’élection présidentielle.

La loi restera toujours la loi. Nul ne peut effacer qu’Ousmane Sonko malgré son emprisonnement pour d’autres faits comme vol d’un téléphone portable, atteinte à la sureté de l’Etat, appel à l’insurrection…est un contumax. Il a été jugé et condamné dans l’affaire de viol sur Adji Sarr alors qu’il avait refusé de son plein gré de se présenter devant le Tribunal.

Ousmane Sonko est toujours un contumax, malgré les arguments de ses avocats qui veulent tromper l’opinion comme quoi que son arrestation efface la peine qui lui a été infligée par contumace et qu’il a droit à un autre jugement. Ousmane Sonko a commis d’autres délits, voilà pourquoi, il est emprisonné et est définitivement de la course aux prochaines élections. Il est non-partant.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn