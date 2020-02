Cinq individus tous des hommes ont été appréhendés Samedi nuit dans le village de Coulaye dans la commune de Tenghori. Ils détenaient par devers eux une grande quantité de drogue dissimulée dans le couvre de la male d’une 4/4. Il faut dire qu’ils ont été arrêtés par les villageois qui ont soupçonné leurs vas et vient suspects ces derniers moments dans la zone. Les populations ont alors mis en place une stratégie qui a été payante. Au départ, les gens pensaient que c’était des trafiquants d’enfants mais quand la gendarmerie s’y est mêlée avec les hommes assermentés de la brigade de Bignona, la cachette a été vite découverte et ils ont été placés en garde à vue en attendant que l’enquête se poursuive. Il faut dire que la cinquième personne qui habiterait le village de Kourouck (commune de Sindian) et qui serait au cœur de la vente de cette drogue, a quant lui pris la fuite laissant sa moto diakarta. Ses 4 complices sont en ce moment à la brigade de gendarmerie de Bignona ; trois parmi eux sont de Dakar et l’autre de Bignona.

L.BADIANE pour xibaaru.sn