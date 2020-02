Communiqué

Horizon sans Frontière a lu comme tous les sénégalais le communiqué de l’Ambassade de l’Arabie Saoudite sur l’état de santé de notre compatriote et s’en réjouit. Et certainement c’est suite à nos alertes répétées sur cette situation que ce communiqué a pu être pris pour rassurer la famille de Mbayang et des sénégalais.

Encore une fois de plus, nous réaffirmons que HSF n’est pas dans une démarche polémiste puisque le dossier est très sensible et ne peut se régler qu’à travers des démarches diplomatiques et des relations séculaires qui existent entre les deux pays.

Quel que soit ce qui peut être avancé comme justification au retard d’un dénouement heureux dans ce dossier, nous savons que la seule magnanimité du roi suffit à régler le problème.

Ce communiqué de l’ambassade d’Arabie Saoudite qui a été transmis à la presse fait état d’une situation rassurante dont acte.

Faudrait-il rappeler qu’Horizon Sans Frontières a interpellé les autorités sur la nécessité de remettre le dossier Mbayang Diop dans les canaux diplomatiques pour qu’une solution heureuse soit trouvée.

En tout état de cause, il serait plus judicieux à l’avenir de faire en sorte qu’une ONG humanitaire puisse la rencontrer en détention comme il est de coutume dans de pareilles situations pour lui transmettre en face les encouragements de sa famille, de son entourage et au-delà, de tous les sénégalais sensibilisés sur son cas.

Horizon Sans Frontières assume son rôle d’alerte avec responsabilités, engagement et Humanité

Comme dans toute situation de ce genre, la sortie de HSF, organisation de défense des migrants, est une interpellation des autorités et de l’opinion internationale sur le cas Mbayang Diop pour obtenir une clémence des autorités saoudiennes face à la sentence de la peine de mort, et il en sera ainsi tant que le besoin se fera sentir dans ce dossier.

Le Bureau HSF