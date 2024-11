Bignona : 48h de l’ISEP…le Directeur fixe le cap

Les apprenants de l’institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Bignona ont organisé la 4ème édition des 48 heures de l’institution sous la présidence de son directeur. Ces journées éducatives, scientifiques, culturelles et sportives sont un moment fort de la vie de l’ISEP de Bignona. Elles permettent d’éclairer les apprenants, sur leur avenir et la conduite à tenir pour atteindre les objectifs. Et le thème de cette année vient confirmer cette orientation des 48 heures. « Opportunités de création des entreprises agricoles » pousse à réfléchir mais avec les panelistes qui sont intervenus , les étudiants ont eu droit à un partage d’expériences et de vécu.

Le cœur des métiers de l’ISEP de Bignona étant l’agriculture et les métiers verts, le Directeur de l’ISEP Dr Nfansou Victor Diatta, estime que ce panel est une opportunité d’engager des échanges fructueux avec des partenaires déjà dans ces métiers.

Cependant, la préoccupation majeure du Directeur et du personnel demeure l’absence de locaux propres à l’ISEP qui jusqu’ici ne dispose ni de locaux pour l’administration ni de salles de cours ce qui constitue un handicap. Mais pour le directeur la question foncière qui constituait le blocage a été vidée et son ambition est de sécuriser le site d’abord. « Le dossier est en bonne voie » a-t-il souligné.

En termes de perspectives, le directeur de l’ISEP compte discuter avec les partenaires sur l’opportunité de création d’autres filières. Mieux, l’ISEP veut se lancer dans la formation continue des acteurs. Pour cela, il faut aussi des filières à même de capaciter les acteurs qui sont déjà sur le terrain car pour lui, l’ISEP de Bignona doit être au premier plan du développement de la région de Ziguinchor . Et donc aider ces acteurs à se perfectionner demeure un défi pour l’ISEP.

L.Badiane pour xibaaru