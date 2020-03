Bignona-coronavirus : L’imam Badji reporte le Gamou de l’ASIOBA de coulaye/Bamack

La 30 ème édition du gamou de l’association islamique Ousmane Ben Afane (ASIOBA) prévu le 11 Avril prochain n’aura finalement pas lieu à cette date. En effet pour se conformer aux décisions prise par le chef de l’Etat dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Sénégal, l’imam Mamadou Lamine Badji, guide spirituel de cette association a décidé de reporter ce grand rassemblement. En effet, ce gamou, un des plus grands du département de Bignona réunit chaque année des milliers de pèlerins qui viennent d’horizon divers. C’est pour cette raison que le marabout, par ailleurs porte-parole de l’imam Fansou Bodian a décidé de ne pas prendre de risque. Une nouvelle date sera retenue une fois que la situation sanitaire sera favorable, Imam Badji dit être à l’écoute des autorités du pays et invite tous les autres à faire autant pour soutenir le chef de l’Etat et l’ensemble des services impliqués dans la lutte contre le coronavirus.

L.BADIANE pour xibaaru.sn