Bignona : Dr Gnima Goudiaby confirme son départ de l’APR

Après les événements douloureux que le Sénégal a connus au début du mois de Mars et qui sont liés à l’affaire Ousmane Sonko avec à la clé plusieurs morts entre autres dégâts. Le département de Bignona a payé un lourd tribut dans ces événements sanglants avec quatre jeunes décédés lors des manifestations.

Par solidarité aux victimes et à leurs familles, le Docteur Gnima Goudiaby 1ère vice-présidente du conseil départemental de Bignona, a décidé de claquer la porte de l’Alliance pour la République (APR) dont elle était membre. Elle démissionne de son poste au bureau du conseil départemental et redevient une simple conseillère.

Cependant, le docteur en pharmacie invite l’Etat, au-delà de l’indemnité remise aux familles des victimes et à la prise en charge des blessés, d’être clément avec les jeunes manifestants. Pour elle, au lieu de les emprisonner, il vaut mieux leur donner une seconde chance. Sur un autre registre, Dr Gnima Goudiaby qui a fait une déclaration à Bignona Samedi après avoir présenté ses condoléances aux populations, a invité les sénégalais à œuvrer pour la paix et la stabilité du pays.

Mais elle est convaincue que l’action entreprise par les chefs religieux aboutira à calmer la situation et que notre pays doit davantage s’occuper de la question de l’employabilité des jeunes et des femmes. Dr Gnima Goudiaby ne va pas tout abandonner, elle va reprendre en main les activités du mouvement qu’elle a créé il y a deux ans et œuvrer dans le social.

L. Badiane Journaliste