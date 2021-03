Sonko et le retour du bâton (par Nasire Ndome)

Les évènements tragiques survenus lors des manifestations de Vendredi 5 mars 2021 avec son cortège de de violence inouïe occasionnant de morts d’hommes et des blessés civils comme militaires sont très regrettables à tout point de vue. L’affaire sonko Adja Sarr étant l’élément déclencheur a ouvert une tribune pour le leader de pastef de montrer sa force, son charisme, sa popularité, son verbe et son arrogance au détenteur de l’État et en premier chef, le président de la République. Le président sonko connaissant les devoirs de l’État de protéger les populations et leur bien a joué et influencé des consciences manipulables et complices à mettre le pays à feu et à sang dans le but de pousser les forces de sécurité et de défense dans leurs derniers retranchements autrement dit dans l’erreur. Heureusement, les forces de l’ordre et de sécurité ont pu gérer la situation avec sérénité et professionnalisme malgré les pertes en vies humaines regrettables. En effet, la décision de décréter une journée de deuil par le président Macky Sall est à saluer à son juste titre pour honorer la mémoire des disparus

Néanmoins, le président Ousmane sonko , suite à son inculpation et placé sous contrôle judiciaire a tenu une conférence de presse pour se glorifier, crier victoire et s’attribue des qualités et grades dont il est loin d’avoir avec acclamations de ses militants et sympathisants de circonstances et éphémères

Macky a décodé la situation

Il est loisible de contextualiser la situation. Depuis décembre 2019, le monde subit, de plein fouet, les dégâts du covid 19 dans tous les domaines économique, commercial, politique et social. A Ce titre, l’État sénégalais a mobilisé tous les moyens disponibles avec tous les acteurs pour endiguer la maladie et protéger les populations sur les ravages de la pandémie.

En revanche , cette lutte contre la pandémie a conduit à la restriction des libertés, le couvre-feu, le déclenchement de l’état d’urgence, l’état de catastrophes naturelles, la limitation des déplacements , la fermeture des lieux de loisirs , des Salles de sport, de détente etc. En effet, Une situation qui a favorisé à tous les niveaux les pertes d’emploi et de revenu, la précarité, le stress, la colère, la haine, le misère, la dislocation de famille, le sentiment d’abandon etc.. . à cet effet, l’appel à l’insurrection de sonko a reçu des oreilles attentives pour exprimer la frustration et la haine contre l’État. Une haine encouragée par les manipulations, les réseaux sociaux et les fakes news. Autrement dit, tous les ingrédients étaient réunis pour soulever les populations frustrées.

Macky a compris le message

Le message à la nation du président de la république du 08 mars 2021 pour appeler au calme et la sérénité avec des mots forts sont d’une marque de grandeur et de patriotisme sans commune mesure. En effet, les mots * Nation* et Famille * sont très révélateurs que le Sénégal est UN et indivisible comme sa devise : UN PEUPLE, UN BUT, UNE FOI.

Par ailleurs, les batteries de mesures et décisions prises par le président SALL à l’endroit de la jeunesse prouvent à suffisance que le président écoute son peuple.

Vers la transformation des preuves en victoires politiques

Lors de la sortie sur les ondes de RFM, l’ex PM BOUN DIONNE, a montré, dans des termes nuancés le cap à suivre pour les mois et années à suivre.

Dans les plus brefs délais, l’état du Sénégal, sur instructions du chef de l’état, procédera à une réorganisation budgétaire qui sera au profit des jeunes avec une enveloppe de 350 milliards consacrée au financement et accompagnement de projets des jeunes. A ce titre, les objectifs, les résultats attendus, les effets et impacts sont définis .

Sur ce, à la fin de catastrophe naturelle et la levés du couvre-feu, l’état ouvrira progressivement, doucement mais surement, les stades, les bars, les restaurants, les salles de sports, les terrains de foot Ball, les plages et tous les lieux de loisirs et d’épanouissement des jeunes ainsi que les marchés, les loumas etc…. dans ce de figure, la relance économique pourrait décoller et aboutir le retour au normal. Cependant, les populations retrouveront leurs anciennes habitudes, leurs fréquentations, leurs passions de tous les jours. Dans le même ordre d’idées, les services de l’Etat vont bientôt annoncer dans les journaux invitant le peule à toutes sortes de recrutement, projets, financement, accompagnement, formations, Concours artistiques et sportifs. Ces nouvelles opportunités distrairont définitivement l’esprit public des questions qui pourraient mettre l’Etat en conflit avec la population. Comme le peuple perdra graduellement le don de penser par lui-même, il hurlera avec l’Etat, pour des raisons plus simples que le gouvernement et le BBY seront les seuls membres de la société à même d’avancer des idées nouvelles.

L’enquête suit son cours et que la force reste à loi.

Apres avoir gérer d’une manière intelligente les demandes sociales des jeunes et des femmes, la justice pourra continuer son processus de convocations et d’emprisonnement de tous les gens mêlés, de près ou de loin, aux tragiques évènements du vendredi 5 mars 2021, même le président Ousmane SONKO si et seulement s’il est coupable de viol et de menace de morts devant la plaignante Adji SARR. Sur ce, l’Etat montrera toute sa force et la justice toute sa rigueur et la police toute sa fermeté pour la bonne marche de notre République.

Sonko a eu ses heures de gloire, macky aura son temps de GLOIRE

Nasire NDOME

Militant de l’APR

Membre de la COJER