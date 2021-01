Bignona : Grève dans les écoles…3 enseignants blessés

Le commune de Bignona a renoué ce Lundi matin avec les mouvement de grève des élèves. En effet, un groupe de jeunes se faisant passer pour des élèves a investi très tôt les collèges et Lycées pour faire sortir leurs camarades.

Arrivés au CEM Arfang Bessire Sonko, des professeurs et surveillants qui ont tenté d’appréhender un d’entre eux ont fait les frais des perturbateurs. Ils ont été blessées de plein fouet à coup de cailloux. Les deux professeurs et un surveillants blessés ont été évacués à l’infirmerie du poste de secours et d’incendie des sapeurs pompiers de Bignona. Pour l’heure, ces jeunes ne sont pas identifiés, on ne sait pas de quel établissement ils sont originaires ni les motifs de leur acte vu que tous les collèges étaient fonctionnels au moment des faits, informe le correspondant de Xibaaru sur place.