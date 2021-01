Vaccin anti-covid : Le Sénégal en pleine préparation

Le Sénégal est en plein dans la préparation de l’utilisation du vaccin anti-covid-19. Et les principaux défis sont la disponibilité des vaccins et de la chaîne de froid, l’adhésion de la population et des agents de santé entre autres.

Selon « Le Quotidien » les choix stratégiques élaborés par un groupe technique restreint concernent les cibles prioritaires que sont les personnes à risque ou vulnérables, estimées à 20%, les personnes âgées de plus de 60 ans, les sujets avec comorbidités, le personnel de santé de première ligne.

En ce qui concerne les types de vaccins, le groupe opte pour une sécurité vaccinale et l’efficacité. Pour le mode d’introduction, le journal informe que le choix est basé sur le PEV de routine et l’AVS. Relativement aux bases de financement des vaccins alors sur une population totale en 2021 de 17 millions 223 mille 497 sénégalais, les cibles prioritaires constituent 3 444 699 individus.

Ainsi, en raison de 2 doses pour chaque cible, le nombre de doses financées par GAVI est de 8 525 631 alors que celles qui doivent couvrir les 80% restants de la population sont de 38 365 340. Et, indique le journal, durant cette campagne coûteuse, le Sénégal aura besoin de 10 205 180 seringues.