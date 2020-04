Bignona : La Douane vide des boutiques à Sindian y et installe une vive polémique

Le village de Sindian a vécu une journée inédite ce Mardi 21 Avril 2020. En effet, la douane y a fait une descente inopinée pour une opération jamais vue dans cette partie du département de Bignona. C’est le directeur régional sud des douanes, le Colonel Malang Diédhiou, lui-même qui a supervisé les opérations. Des saisies record ont été effectuées dans les boutiques, essentiellement des produits de contrebande en provenance de la Gambie. Environs trois tonne de sucres, des bidons d’huile, de la farine ou encore du lait ont été sortis des boutiques sous le regard impuissant des propriétaires. Selon plusieurs sources, les soldats de l’économie ont été alerté sur une l’entrée dans le territoire sénégalais de produits frauduleux en destination de Sindian. Mais ce qui intrigue beaucoup de personnes, c’est le fait les douaniers ont été accompagnés tout au long de l’opération. Cependant, le Colonel Malang Diédhiou a évoqué un protocole des douanes qui les oblige à saisir le maire pour une telle opération mais ce dernier était-il obligé de les accompagner boutique par boutique ? C’est la question que les habitants de Sindian se posent et quoi qu’il en soit, c’est une démarche politiquement risquée pour l’édile de Sindian.

Cependant, il faut s’interroger aussi sur le fait que cette zone inondée d’autant de produits de contrebande. Juste pour rappeler que l’arrondissement de Sindian est frontalier à la Gambie et à cause de son enclavement chronique, les populations et les commerçants dans cette zone trouvent plus de facilité à aller s’approvisionner en Gambie. Mieux, la situation conflictuelle qui affecte la zone contribue à encourager ce phénomène. La douane est donc rentrée de Sindian avec des véhicules remplis de marchandises et cela va peser lourd si la vie des populations de toutes la zone en cette période où les déplacements vers Bignona sont quasi impossibles et avec le ramadan qui pointe son nez, la situation va être plus compliquée

L.BADIANE pour xibaaru.sn