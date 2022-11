Bignona : La vente des cartes lancée…l’APR investit Macky Sall pour 2024

Après le lancement de la vente des cartes de l’Alliance pour la République (APR) par son Président et Chef de l’Etat Macky Sall, des missions sont envoyées à l’intérieur du pays pour lancer et superviser le processus de vente au niveau de la base.

A Bignona, le lancement a été fait ce Samedi par le Ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, accompagné du conseiller technique à la Présidence de la République Amath Diouf et de Chérif Sabaly, PCA de la SODAGRI. Les émissaires de l’APR n’ont pas eu de difficultés, tout s’est déroulé dans une bonne ambiance avec une mobilisation de militants enthousiastes engagés à réaliser la remontada à la présidentielle de 2024.

Le Ministre conseiller personnel du Président de la République Abdoulaye Badji et ses camarades ont montré une motivation soutenue qui témoigne de l’état d’esprit dans lequel se trouvent les militants de l’APR.

Comme un seul homme, les partisans du Président Sall ont envie de rendre la monnaie à leur chef dont ils estiment qu’il a plus que beaucoup fait pour le département de Bignona et la Casamance de façon générale. C’est pour cette raison et pour la stabilité socioéconomique du pays, ils ont investi Macky Sall comme leur candidat en 2024. Ils l’invitent à accepter afin qu’il continue de bâtir le Sénégal et éviter qu’il tombe entre des mains inexpertes qui le conduiront sûrement à la dérive.

Trente mille vingt-deux (30022) cartes doivent être vendues dans le département de Bignona mais déjà, 4250 ont été cédées sur la place pour la seule journée de ce Samedi. Les responsables et les militants ont décidé de poursuivre la vente et que d’ici le 23 Janvier 2023, Bignona fasse partie des départements qui se seront bien illustrés dans cette opération extrêmement importante pour les camarades de parti d’Abdoulaye Badji.

Au cours de cette rencontre, les militants de l’APR ont tous pris l’engagement de descendre sur le terrain pour aider les populations à comprendre l’erreur qu’elles ont commise en voter pour des gens « par procuration » et qu’aujourd’hui, la réalité a montré que ce sont juste des « vendeurs d’illusion » qui ont abusé de la confiance de leurs concitoyens et cela, ils veulent le faire dans l’unité et au tour de leurs responsables départementaux.

Cependant, ils sollicitent auprès du Président Macky Sall, le renforcement des militants du département de Bignona pour mieux faire face à l’opposition qui gagne du terrain au fur des élections

L.Badiane pour Xibaaru