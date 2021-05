Bignona : L’association « Aurora » renforce les producteurs d’huile de palme

Bignona : Kabiline, capitale de l’huile de palme, l’association « aurora » en renfort

Kabiline, ce village de la commune de Djinaky, département de Bignona est réputé depuis toujours, capitale de l’huile de palme à cause de sa longue tradition de la production de cette huile très prisée par les sénégalais et dans d’autres pays. Cela, le village le doit en grande partie par la générosité de la nature qui a offert à la localité un fort potentiel de palmistes.

Cependant, la production se faisait traditionnellement ce qui n’est pas sans conséquence sur la vie des producteurs notamment des femmes mais cela a aussi un impact sur la qualité et la quantité de la production. Heureusement, cette pénibilité du travail et le manque à gagner sont en train d’être dépassés.

En effet, les femmes productrices disposent désormais de dispositif modernisé de production d’huile de palme. Ce nouvel outil leur permet de gagner du temps, de faire une économie sur la quantité d’eau utilisée mais aussi un gain en bois réduisant ainsi le besoin sur la forêt. Mieux, ces machines leur permettent d’améliorer la qualité du produit qui devient plus clair, pur et respectant les mesures d’hygiène requises en la matière. La productivité a presque doublé.

Tout cela est rendu possible grâce à l’accompagnement de l’association italienne dénommé AURORA qui, lors d’une visite dans le village en 2018, a découvert le potentiel et le besoin des femmes pour l’amélioration des conditions de production d’huile de palme. Avec ces machines et d’autres qui devraient venir renforcer, Kabiline va conserver son statut de leader dans la production d’huile de palme et les acteurs pourront alors aller à la conquête d’autres marchés.

L.BADIANE pour xibaaru.sn