Bignona : Le DG de l’ADIE inaugure l’espace Sénégal services et le centre multimédia

Pour réduire la fracture numérique et offrir un jeunes des cadres appropriés et innovents pour leur formation et la recherche d’emploi, entre autres, l’Etat du Sénégal a fait différentes interventions à Bignona à travers son agence de l’informatique, ADIE, dans le cadre du projet smart-territoire. Il s’agit de l’équipement de l’ENO, la construction du centre multimédia et l’espaces Sénégal services que le directeur de l’ADIE a inaugurés Vendredi

Pour le maire de Bignona, l’espèce Sénégal services permet aux usagers de faire des gains en temps, en énergie et en moyens. Mamadou Lamine Keita s’est également engagé, au nom de sa commune et au nom des 18 autres que compte le département de Bignona, à veiller à la sécurité du bâtiment et ses installations mais aussi à contribuer à l’atteinte des objectifs de l’espace

Le Président du conseil départemental de Bignona a, quant à lui, loué les efforts que le Président de la Républiques consent pour le département de Bignona afin de permettre à sa population notamment les jeunes à être au diapason mais aussi à profiter au maximum de nouvelles opportunités numériques pour réussir dans leur vie sur plan des études ou de l’emploi

L.BADIANE pour xibaaru.sn