BIGNONA : Le maire a offert un spectacle pour le nouvel an

A l’occasion de la fin de l’année 2019 et pour fêter l’arrivée du nouvel an, le maire de Bignona a offert à la population, les jeunes notamment un spectacle digne d’un réveillon des grandes villes. Animation, feu d’artifice, concert sont entre autres les temps forts de cette fête au rond-point Emile Badiane. Mamadou Lamine Keita a profité de l’occasion pour souhaiter ses vœux mais aussi annoncer beaucoup de projets en faveur des populations de sa commune pour 2020. Entre autres Mamadou Lamine Keita a l’ambition de faire de Bignona la ville la plus propre et la mieux éclairée. Pour ce faire, un grand projet d’assainissement a été initié par la municipalité et il sera lancé en 2020 car l’essentiel du matériel est déjà réceptionné et stocké à la mairie. Il a annoncé un grand projet pour les jeunes sans entrer dans les détails.

L.BADIANE pour xibaaru.sn