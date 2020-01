Consécration, remerciements, félicitations et encouragements, les mots ne sont pas trop à l’endroit du maire de Kolda. Abdoulaye Bibi Baldé reçoit ainsi les honneurs de ses camarades de parti APR et mouvance présidentielle dans la capitale du Fouladou. Des militantes et militants du parti et coalition au pouvoir n’ont pas manqué de décerner un satisfecit à Abdoulaye Bibi Baldé pour ses efforts à la tête de la mairie. Lutte contre l’insalubrité, réhabilitation de la voirie urbaine, soutien au secteur de la santé et de l’éducation, ce sont les quelques actions notées positives à l’actif du maire et son équipe. Mieux, Abdoulaye Bibi Baldé lutte contre le chômage des jeunes en assurant des offres d’emploi dans plusieurs secteurs. Des militants comme Abdoulaye Seydi et autres assurent que cet ancien ministre et actuel DG des Postes a battu le record de recrutement des jeunes dans différents services nationaux. Suffisant pour que ses pairs font de lui l’homme de l’année. Un témoignage et un soutien sans faille au maire de Kolda qui par réalisme, a baissé le budget de la mairie pour le présent exercice au grand profit des priorités du moment des populations. Ses partisans parlent ainsi de courage et d’honnêteté politique dans la gestion des affaires publiques.

ELHADJI MAEL COLY