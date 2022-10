Bignona : Le Maire de Kafountine va implanter des fermes agricoles dans les écoles

Dix-sept (17) fermes agricoles scolaires seront implantées dans la commune de Kafountine, ceci dans le cadre d’un programme initié par le maire pour apporter une plus-value dans la prise en charge des besoins des écoles. Ce programme a été présenté aux acteurs

Diversifier les interventions dans le secteur de l’éducation pour une meilleure prise en charge des besoins scolaires et sociaux des apprenants est, entre l’objectif visé par le maire de Kafountine par mise en place de fermes agricoles dans les établissements. La mairie de Kafountine va démarrer le programme en attendant des partenaires qui seraient intéressés par le projet.

Ce programme aura une incidence positive dans le fonctionnement des écoles avec un impact réel sur le plan pédagogique selon les autorités scolaires. Sur le plan économique et surtout social, les prévisions donnent encore plus de courage à l’édile de Kafountine, les techniciens prévoient des recettes d’environ cinq millions par an pour chaque ferme.

Cet argent va servir au financement des besoins de l’établissement notamment pour son fonctionnement, les fournitures des élèves, les frais d’inscription mais aussi pour la cantine scolaire entre autres. Chaque ferme sera implantée sur 1,5ha, ce qui pourrait constituer un blocage au programme mais là aussi, le maire de Kafountine a pris les devants.

Les chefs de village et chef de quartiers ont tous étaient sensibilisés et ont pris l’engagement de faciliter l’accès à la terre. Il faut noter que le projet comporte un volet formation des enfants, des encadreurs et des jeunes de manière générale aux métiers de l’agriculture avec des connaissances visées en production et transformations et pour couronner le tout, la municipalité a prévu la création d’un marché appelé boutique scolaire agricole

L.Badiane pour Xibaaru