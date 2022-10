Voici ce que risque Macky Sall en cas de 3ème candidature en 2024

Macky ne fera pas un troisième mandat…Voici pourquoi

La présidentielle de 2024 est devenue la nouvelle attraction des hommes politiques. A quinze mois de ces joutes électorales, la question du troisième mandat refait surface. Le président Macky Sall s’approche de plus en plus de cette envie suicidaire. Mais cette question divise au sein de la mouvance présidentielle. De plus en plus de voix s’élèvent pour demander au chef de l’Etat de ne pas tenter le diable. Le locataire du Palais semble opter pour le silence. Mais il lui est impossible d’outrepasser la volonté populaire. Xibaaru révèle pourquoi le président de la République ne peut pas faire un autre mandat.

Le troisième mandat est compromis. Le chef de l’Etat reste dans sa volonté de briguer un nouveau mandat. Même s’il ne s’est pas clairement exprimé sur la question, les actes qu’il pose au quotidien prouve qu’il veut s’éterniser au pouvoir. Macky Sall a nommé un ministre de la Justice acquis à sa cause. Il a aussi placé un de ses hommes à la tête du Conseil Constitutionnel. Mais cette question de mandat est déjà réglée par la Constitution sénégalaise. Car «Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.»

Le 3e mandat vomi au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar

Mais Macky Sall est connu pour sa témérité. Quand Macky Sall a quelque chose en tête, rien ne peut l’en dissuader. Mais il ferait mieux de laisser tomber ce projet. Si Macky Sall se décide à briguer un autre mandat, il sera seul sur le champ de bataille. Pour preuve, des personnes commencent à s’opposer à ce projet jugé suicidaire à tous les niveaux. Ibrahima Sène, membre de BBY et fidèle défenseur de Macky, invite les faucons qui poussent Macky vers un troisième mandat, à arrêter pour éviter de brûler ce pays. Cette sortie du gauchiste résonne fort au sein de la mouvance présidentielle.

Les fossoyeurs de Benno tentent de noyer Ibrahima Sène. Mais ce qu’ils ne savent pas c’est que cette position du responsable du PIT est partagée par beaucoup de proches du président. « Il (Macky Sall) doit revenir à la raison. Son prédécesseur lui a légué un pays stable. Je pense que si le Sénégal était comme tous ces pays où l’on s’éternise au pouvoir, Wade resterait président à vie. Il avait tout ce qu’il faut pour rester au pouvoir. Alors, son excellence le président Macky Sall doit savoir partir à temps. Toute personne qui lui dira le contraire ne fera que le mener vers un lendemain sombre », avertit un membre de la première heure de l’Alliance pour la République.

Cette lucidité et cette clairvoyance au sein de la mouvance présidentielle doit profiter au chef de l’Etat. Macky ne peut aucunement aller à l’encontre de la Constitution. S’il se lance dans cette entreprise, il signe l’arrêt de mort de son parti. Mais il sera aussi responsable du sang qui coulera. Car il n’est pas sans savoir que les chefs d’Etats qui s’éternisent au pouvoir finissent rarement bien. Cette jeunesse sénégalaise est prête à barrer la route à tout président qui aura des envies suicidaires.

Macky file vers une humiliation nationale

Macky Sall est un président plein de ressources. Tous ces vautours qui le poussent à un troisième mandat parlent, désormais, de troisième candidature. Leurs juristes et experts avancent toutes sortes de théories pour lancer le locataire du Palais. Avec leurs raisonnements erronés, ils pourraient pousser Macky à tenter le diable. Une très mauvaise approche vu le contexte politique actuel. Cette voie mènera le chef de l’Etat vers l’humiliation totale…

Si Macky Sall prend le risque de participer à la présidentielle de 2024, il prendra la raclée de sa vie. Les élections précédentes ont clairement démontré que les sénégalais ont massivement voté contre le chef de l’Etat. Non parce que le locataire du Palais n’a rien réalisé dans ce pays. Mais parce-que Macky s’est entêté à entretenir le flou sur la question du troisième mandat. Alors le commandant doit mûrement réfléchir s’il ne veut pas se voir humilié aux urnes par une population remontée contre lui.

À l’analyse de tous ces facteurs, on peut dire sans risque de se tromper que le Président Macky Sall ne tentera pas le diable en 2024. Aller dans le sens d’avoir un nouveau mandat, reviendrait à signer définitivement sa fin en politique. Les vautours du Palais vont le mener à sa perte. Reste maintenant à savoir si Macky adoptera une position républicaine pour le reste de son mandat.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru