Macky plonge le pays dans une crise de succession…Le danger plane

Le président Macky Sall veut être le maître du jeu politique en se jouant de ses adversaires politiques mais aussi de ses partisans. Il a instauré avec la nouvelle Constitution issue du référendum de 2016 un débat politique sur le nombre de mandats. Et tout ceci par sa faute. Cette Constitution censée mettre fin au débat sur les mandats présidentiels, a été fourvoyée par les hésitations successives de Macky Sall sur son avenir politique. Son « oui et non » a plongé le Sénégal dans une profonde crise. Sa coalition Benno est divisée entre les pro et anti 3ème mandat.

Les opposants menacent de brûler le pays. Les foyers religieux lancent des messages d’apaisement. Les observateurs sont sceptiques…Le pays tout entier retient son souffle. Tout ça par la faute d’une seule personne…Macky Sall, l’indécis.

Macky Sall va être coupable de tout ce qui risque d’arriver si le Sénégal est plongé durant les prochains mois avant février 2024, dans le chaos. Car, toute l’opposition, les membres de la société civile, les démocrates d’où qu’ils proviennent, même les activistes vont être plongés dans un combat pour barrer la route à Macky Sall, si jamais il présente sa candidature à un troisième mandat en 2024. Macky Sall est averti.

Il reste dans l’indécis, alors que tous les signaux montrent qu’il tordra le cou à la Constitution pour se présenter à l’élection présidentielle en 2024. Pourtant, c’est lui-même Macky Sall qui s’était opposé de toutes ses forces à une candidature à un troisième mandat de Me Abdoulaye Wade en 2012, et qui a fini par lui succéder, qui avait fait voter le référendum en 2016. Entre autres points, Il y avait le projet de mettre fin à toute velléité de présenter sa candidature à un troisième mandat par le Président de la République.

Le référendum avait été massivement voté par le peuple sénégalais, concernant justement ce rejet à un troisième mandat de Président de la République. Macky Sall a fermé les yeux sur de nombreux scandales ayant frappé la République sous ses yeux. Des cliques de la dynastie Faye-Sall trop impliquées dans la gestion des affaires de l’Etat, sont citées dans ces nombreux scandales. Ils tordent la main au Président de la République en 2024, dans l’espoir qu’il gagne les élections, et les épargne de toutes poursuites judiciaires qui pèsent sur leurs têtes…

Macky Sall entretient le flou sur ses véritables intentions en 2024. Cependant, il ne fait qu’entretenir un climat d’instabilité pour le Sénégal en 2024. Depuis les dernières élections législatives ainsi que la formation du nouveau gouvernement, des membres de l’APR montent au créneau et n’hésitent à s’exprimer ouvertement pour une candidature de Macky Sall à un troisième mandat.

Ils ont franchi le Rubicon. Macky Sall avait formellement interdit à tout membre de sa mouvance de se prononcer sur la question d’un troisième mandat, leur menaçant toutes sortes formes de sanctions. Malheur à tous ceux qui se sont prononcés contre sa troisième candidature dans son camp et qui ont été limogés de leurs postes. Par contre, Macky Sall se montre indulgent à l’endroit de tous ceux qui se montrent favorables à ce qu’il se présente à une troisième candidature.

La preuve, des énergumènes comme Mame Mbaye Niang, Oumar Hanne, Youssoupha Diallo, et tant d’autres qui occupent des postes au sein de l’appareil d’Etat, osent se déclarer favorablement à sa candidature à un troisième mandat, sans qu’ils ne soient inquiétés. Le Président de la République Macky Sall est en train d’entretenir une situation qui pourrait être dangereuse pour la paix sociale ainsi que la stabilité de toute la nation.

Le Sénégal est en danger. Macky Sall, à cause à cause du flou qu’il veut entretenir à propos de sa candidature à un troisième mandat, met le feu dans tout le pays.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn