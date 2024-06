Bignona : Le projet de mise en réseau des espaces de lecture évalué

Suite à son lancement et après plusieurs activités menées sur le terrain, les acteurs et partenaires se sont arrêtés pour faire un bilan à mi-parcours du projet de mise en réseau des espaces de lecture du département de Bignona

Une amélioration est notée au niveau des espaces de lecture aussi bien sur le plan gestion que sur le plan du déroulement des activités. Ils ont été accompagnés en documents et autres outils qui leur permettront de bien mener leurs activités. La mise à leur disposition de la connexion internet est une révolution qui a boosté leurs activités.

Cela a été rendu possible grâce à l’accompagne des partenaires notamment le projet Ressources éducatives, lire pour apprendre mis en œuvre par l’institut Français de Paris avec le soutien de l’agence française de développement, de même, ACELEM, une structure partenaire qui accompagne la mise en œuvre de ce projet affiche sa satisfaction.

L’apport du collectif des bibliothécaires et intervenants en action culturelle (COBIAC) de Marseille en France a été déterminant. Ce projet est d’autant plus pertinent dans un contexte où les statistiques ne sont pas glorieuses dans le département de Bignona. L’autre défi de ce projet c’est faire en sorte que les jeunes, attirés de plus en plus par les réseaux sociaux entre autres nouvelles techniques de l’information, s’intéressent à la lecture.

Un plan d’action et un dispositif sera mis en œuvre pour répondre à cette problématique cependant, l’attention et l’implication des collectorisés locales est plus que nécessaire pour atteindre les objectifs. Les élus sont conscients du rôle qu’ils doivent jouer pour rendre le livre plus attractif à travers diverses activités qui concourent toutes à attirer les lecteurs.

Tous les acteurs ont renouvelé leur engagement dans le cadre de ce projet afin de relever tous les défis et replacer la lecture au centre de tous processus d’apprentissage et de quête du savoir.

L.Badiane pour Xibaaru