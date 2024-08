Bignona : Les autorités prennent des initiatives pour les journées de set sétal et de l’arbre

Le constat est partagé par tout le monde, les deux premières éditions de « Sétal sunu reew », initié par le Président de la République, n’ont pas été bien suivies à Bignona. Les seuls présents à cette activité étaient les forces de défense et de sécurité, les agents des programmes de nettoiement comme le FERA, UCG et quelques personnes dont les autorités administratives et territoriales ainsi quelques-uns de leurs proches.

Les autorités veulent donc renverser la tendance à l’occasion de la 3ème journée prévue ce 3 Aout 2024. C’est pour s’assurer d’une mobilisation que le Préfet de Bignona a réuni son CDD pour évaluer d’abord les journées passées et corriger les raisons de la non implication des populations. Ayant identifié ensemble le problème, des corrections ont été faites et les populations, s’engagent à se mobiliser pour cette journée.

A la suite du Préfet, le maire de Bignona a, lui aussi, convoqué une rencontre avec tous les segments de la population pour obtenir l’engagement de tous. Ainsi, les ASC, les mouvements de jeunesse et de femmes, les délégués et conseils de quartier, les leaders d’opinion, la société civile, les leader religieux ont assuré au Maire de leur participation massive à la journée de nettoiement. Le Maire de Bignona a même prévu des récompenses pour les entités que se seront le plus illustrées dans la mobilisation de leurs membres. Bacary Diatta a indiqué que la commune se mobilisera au niveau du centre de santé mais que les gens peuvent aussi s’organiser dans leur quartier pour faire le travail.

Les autorités ont aussi engagé les populations pour la réussite de la journée de lancement du reboisement appelée journée de l’arbre prévue ce Dimanche 4 Août 2024

L.BADIANE pour Xibaaru