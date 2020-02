BIGNONA : Les mototaxis, seule alternative des jeunes dans une zone potentiellement riche

La contrée du Blouf, arrondissement de Tendouck regorge d’énormes potentialités et ses habitants

sont de grands arboriculteurs. Malheureusement, les productions pourrissent souvent entre les

mains de leurs propriétaires à cause des difficultés d’écoulement et l’absence d’unités de

transformation ou de conditionnement, conséquence, c’est l’effet contraire qui se produit c’est-à-dire la pauvreté et le manque d’emploi pour les jeunes. Le Blouf lance alors un appel à l’Etat afin que

les jeunes abandonnent les motos taxi Djakarta au profit de travaux beaucoup rentables en durables.

La mise en place d’unités industrielles ou semi-industrielles pour arranger les choses selon beaucoup

d’habitant de cette zone du département de Bignona.

L.BADIANE pour xibaaru.sn