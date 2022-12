Bignona : L’exploitation du zircon de Niafrang encore au cœur des débats

Le zircon découvert sur le sol de Kabadio-Niafrang dans le département de Bignona continue de susciter beaucoup d’intérêt auprès de certaines sociétés multinationales ou nationales qui évoluent dans le secteur. Une société du nom de ASTRON avait d’ailleurs bénéficié d’une licence d’exploitation qui a expiré après les 5 ans de validité sans que rien ne soit sorti de la dune, selon certaines personnes.

Aujourd’hui, la donne commence a changé dans ce village. En effet, une partie de la population ne veut plus de ASTRON, ses habitants de Kabadio, Kounkoudiang, Bandjikaky et Niafrang récusent cette société australienne qui selon, eux, ne garantit pas les intérêts de la population qui « est mise à l’écart » dans le processus. Mieux, ils ont décidé de mettre en place leur propre société d’exploitation à capital commun entre les villages pour exploiter leur zircon et faire profiter aux localités la ressource que Dieu a bien voulu mettre à leur disposition.

Ils vont, une fois la société créée, introduire une demande de licence d’exploitation auprès du ministre des mines. Ces habitants de kabadio estiment que le gouvernement notamment le Président de la République sera du côté des populations afin de matérialiser les dispositions de la Constitution qui stipule que les ressources naturelles reviennent aux populations.

Pour eux, l’Etat veut garantir et protéger les populations afin qu’elles bénéficient des ressources de leur localité. « Il ne s’agira plus de société qui va exploiter, prendre tous les bénéfices et jeter des miettes aux populations locales mais une exploitation par et pour les populations locales » ont-ils indiqué en s’adressant au Président Macky Sall.

Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes partisans de cette option, soutenue par les différents chefs de village invite le chef de l’Etat et son gouvernement à ne pas rater le train de l’histoire. Ils exigent que la licence de ASTRON LIMITED ou Sénégal minéral ressources S.A ne soit pas renouvelée car pour eux, « cette société a créé un fissure sociale au sein des communautés qui étaient mises les unes face aux autres »

