Bignona : L’ISEP au cœur du dispositif de formation professionnel

L’institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Bignona a démarré ses activités pédagogiques pour le compte de l’année académique 2021-2022, ce Lundi, par un amphi de rentrée. Le moment était très solennel et les discours à la hauteur de l’importance de ce dispositif de formation professionnelle instauré par l’Etat du Sénégal.

L’ISEP de Bignona se positionne de plus en plus dans un dispositif d’ensemble mis en place par les autorités pour répondre au besoin de formation des sénégalais et d’emploi pour les jeunes. L’amphi de rentrée à été donc l’occasion pour la direction de l’institut de revenir largement sur le rôle et les ambitions qui entourent la création de ces ISEP. C’était aussi une manière d’accueillir les apprenants notamment les nouveaux, de les rassurer et de leur expliquer la méthode de travail entre autres.

Cependant, il faut noter que l’ISEP de Bignona monte en puissance, d’abord par le nombre de bacheliers orientés mais aussi par la diversité et la richesse des filières enseignées. Cette année, par exemple, l’institut démarre la filière production animale qui vient s’ajouter à l’offre qui était déjà là notamment l’agroforesterie ou encore les énergies renouvelables. Ainsi, de plus en plus, l’ISEP de Bignona se rapproche de son objectif d’ouvrir des créneaux de formation adossés à toutes les potentialités locales.

Les étudiants ou apprenants eux, se retrouvent bien dans ce modèle des ISEP à cause des belles perspectives offertes par ces instituts notamment le débouché d’emploi presque assuré après seulement deux ans de formation. C’est la raison pour laquelle l’ISEP de Bignona accueille chaque année un nombre important de bachelier mais d’autres apprenants qui quittent l’enseignement général pour atterrir à l’ISEP et ce, malgré les difficultés liées au manque de locaux administratifs et pédagogiques qui lui sont propres. Ces conditions de travail relativement difficiles n’empêchent pas à L’ISEP de Bignona de faire de bons résultats.

L’année académique passée, par exemple, l’ISEP de Bignona a réalisé un taux de réussite de 91,1% à la certification. Un résultat qui ne pouvait être réalisé sans la résilience développée par l’administration, les formateurs, le personnel administratif mais cette résidence à été transmise aux apprenants. La directrice de L’ISEP de Bignona, le Professeur Siré Diédhiou, a invité les étudiants, justement, à être résilient, persévérant mais aussi patient et très discipliné afin de satisfaire l’espoir que la nation fondé sur eux à travers une transformation positive des potentialités locales et la promotion du consommé local.

Il faut dire que l’ISEP de Bignona est devenu attractif à cause de la qualité de l’offre et la mise en œuvre des modules pédagogiques mais aussi à cause du fait que dès la fin de la formation, il y a des offres d’emploi qui se présentent aux apprenants

L.Badiane pour Xibaaru