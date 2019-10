Bignona : Mamadou Lamine Keita annonce réunion au sommet pour parler de la situation sanitaire

Situation de l’hôpital de Bignona, le Maire annonce une rencontre au sommet pour étudier ce cas.

Cette nouvelle arrive un peu moins de deux mois après la marche organisée par les populations du

Fogny pour exiger l’érection du centre de santé en hôpital de niveau 2 suite à l’accident de bus qui a

coûté la vie à 6 personnes vers Badiouré. Mamadou Lamine Keita a fait cette annonce en marge de la

cérémonie de remise de fournitures scolaires aux écoles et du matériel pour la santé. Invité à cette

rencontre où on ne parlera que de Bignona et qui verra la présence de tous les directeurs du

ministère de la santé autour du Ministre, le Maire de Bignona ira avec le Médecin chef du district

sanitaire de Bignona. En plus de ce que le ministère sait déjà, leur mission sera d’apporter plus

d’information sur la situation sanitaire dans le plus gros département de la région de Ziguinchor. A la

suite de cette réunion, Mamadou Lamine Keita a souligné la volonté du Ministre de la santé de se

déplacer lui-même à Bignona pour une visite qui lui permettra également de voir comment accélérer

le fonctionnement du centre de réinsertion social qui dépend également du Ministère de la santé et

de l’action sociale.

L.BADIANE pour xibarru.sn