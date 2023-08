Bignona oublié…Aucun hôpital pour ce département de 19 communes

Les populations du département de Bignona continuent de réclamer un hôpital à la place des centres de santé qui constituent jusque-là les structures sanitaires les plus élevées. NOn se rappelle en 2019, à l’occasion d’une marche organisée à cet effet faisant suite à l’accident du bus qui a couté la vie à au moins six personnes vers Badiouré, les populations avaient envoyé un message fort au chef de l’Etat pour lui exprimer le besoin pressant d’ériger le centre de santé de Bignona en hôpital de niveau 1 ou 2.

En effet, le département de Bignona occupe, en termes de superficie, les 2/3 du territoire régional de Ziguinchor avec 19 communes, les unes aussi grande que les autres, compte non tenu de l’enclavement de la plupart des localités. Et les populations de ces zones souffrent d’accès difficile doivent alors se débrouiller pour sortir leurs malades vers Bignona et ensuite trouver des moyens supplémentaires pour les acheminer vers Ziguinchor où le plateau médical est meilleur que celui de Bignona.

Le préfet d’alors avait rassuré les marcheurs en ces termes : «… nous comprenons vos préoccupations et les autorités supérieures comprennent également vos préoccupations qui ont déjà, d’ailleurs été portées à leurs attention et c’est pourquoi, M. le Ministre de la santé a bien voulu envoyé une mission technique au niveau du centre de santé de Bignona qui a déjà fait la situation du bloc opératoire et la situation globale du santé de santé pour que les mesures adéquates soient prises »

Depuis lors, aucune action concrète, mis à part le bloc opératoire qui a été mis en service avec le concours bien sûr de l’Etat et ses démembrements mais aussi et surtout grâce à l’appui d’organisations de ressortissants casamançais, d’organismes comme l’UASID, de fondations, d’ONG entre autres.

Les centres de santé de Bignona, Diouloulou et Thionck Essyl croupissent davantage sous poids de la vétusté des locaux et du plateau technique, conséquence, les évacuations vers Ziguinchor continuent de plus belle

L.BADIANE pour Xibaaru