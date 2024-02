Bignona : Paix et développement au menu du Gamou Général des Kalounayes

L’édition 2024 du gamou général des Kalounayes (Bignona) a été célébrée ce Vendredi16 Février 2024 dans le village de Coubanao. Cet événement religieux, un des plus grand du département de Bignona regroupe les quatre communes de l’arrondissement de Tenghori (Coubalan, Niamone. Ouonck et Tenghori).

La cérémonie officielle tenue en début d’après-midi du Vendredi a été un moment de communication et de plaidoyer. Le Maire de Tenghori, Sidy Badji qui a prononcé le discours des élus de l’arrondissement, n’a pas manqué de rappeler le caractère rassembleur et de cohésion sociale qui entouré le Gamou des Kalounayes, a relevé les défis de développement de l’arrondissement notamment son désenclavement surtout interne qu’il faut poursuivre sans oublier l’électrification et l’extension de l’eau potable dans tous les villages entee auttes.

Le porte-parole du khalife des Kalounayes a emboîter le pas au maire de Tenghori pour revenir sur les mêmes préoccupations mais El Hadji Youssouph Diédhiou n’a pas manqué d’adresser les vifs remerciements du Khalife et toutes les populations des Kalounayes à l’endroit du Président de la République pour le soutien constant mais aussi et surtout pour la réalisation de la Boucle des Kalounayes, la route qui relie l’essentiel des villages des Kalounayes, une doléances des années d’indépendance qui a été satisfaite de très belle manière. Pour rappel, cette route a été inaugurée il y a un peu plus d’un mois par le Premier ministre Amadou Ba à l’occasion de son dernier passage dans le sud dans le cadre de sa tournée économique.

Le Préfet de Bignona, Mamadou Khouma qui a présidé la cérémonie officielle a magnifié l’unité autour du gamou des kalounayes. Mais l’autorité administrative n’a pas tardé à délivrer un message fort aux milliers de fidèles venus assister à l’événement. Sa communication portait, en plus des questions de développement, sur la paix et la stabilité du pays en rappelant que sans la paix, « le gamou même aurait été organisé autrement ».

C’est pour cette raison qu’il a invité le Khalife, Cheikh Bounana Coly, et tous les chefs religieux de prier pour la paix au Sénégal et en Casamance, particulièrement dans le département de Bignona. Il les a aussi demander de prier pour une élection apaisée et que le meilleur Président pour le Sénégal soit élu dans la paix.. Mamadou Khouma, qui a salué le dynamisme et la complicité qu’il y a entre les maires de l’arrondissement de Tenghori les a appelé à se joindre aux autorités administratives, Préfet et Sous-préfet pour porter ensemble le plaidoyer pour la satisfaction des préoccupations des populations

L.Badiane pour Xibaaru