Bignona/Riposte contre le covid-19… Mlomp Bignona donne l’exemple

Pour faire face à la pandémie du covid-19, le village de Mlomp du département de Bignona s’est très vite sur initiative de sa diaspora. Les habitants de cette contrée du Blouf ont décidé alors de se cotiser pour organiser la riposte et ils ont collecté en moins de 15 jours un peu plus de deux millions de francs CFA.

Un bel élan de solidarité que nous dévoile Lamine Badiane dans cette corresponcdance

Avec l’apparition du covid-19 au Sénégal, les populations du village de Mlomp dans le département de Bignona ont commencé à s’organiser et développer un élan spontané de solidarité. Sur proposition de natif du village établi en Belgique du nom de Abdou Djibo Diémé, technicien des eaux et forêt chasses et parcs nationaux, il a été créé un panel via un réseau social et un appel à cotisation volontaire avait alors été lancé et en environs deux, les résultats sont plus que satisfaisants. Plus de 2 millions ont été collectés a annoncé sidy Egnab sambou est le maire de Mlomp. Cette participation citoyenne a permis de renforcer considérablement le dispositif de prévention dans tout le village,

Si c’est résultats sont obtenus, c’est aussi grâce à l’engagement et l’implication des jeunes qui ont beaucoup contribué dans la sensibilisation en expliquant aux habitants du village les gestes barrières

Les habitants de Mlomp, d’ici et de la diaspora comptent ainsi pérenniser cet élan pour à l’avenir faire face avec efficacité à toutes les éventualités. Cependant, l’initiative d’Abdou Djibo Diémé a été saluée par tous et il est demandé que lui et les autres expatriés du village travaillent, en collaboration avec les autorités locales à développer davantage des partenariats pour aider ce village du blouf

L.BADIANE pour xibaaru.sn