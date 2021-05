Un véhicule de l’armée a fait un accident ce Samedi sur l’axe Bignona-Ziguinchor. Le véhicule en question a dérapé et s’est renversé. Le bilan fait état de six (6) blessés. Les blessés ont été tous évacués à Ziguinchor. La gendarmerie s’est ensuite rendue sur les lieux pour tenter de déterminer les causes de l’accident.