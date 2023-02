le comportement ambigu de Sonko mis en lumière par…Biguine Gueye

Le journaliste Mamadou Biguine Gueye (à droite) et l'opposant Ousmane Sonko (à gauche)

Ousmane Sonko : Observons-le et faisons attention à lui !

« En feignant de donner des leçons aux rois, le Prince de Machiavel en a donné de grandes aux peuples », constatait avec pertinence Victor Hugo.

Mais en feignant de jouer au Saint, les attitudes et comportements de Ousmane Sonko ont fini de prouver combien l’homme est fourbe, dois-je constater personnellement. Sûrement avec moi des millions de compatriotes.

En 2011 par exemple, lorsque la majorité du peuple se battait pour le départ du président Wade, l’actuel chef de fil de Pastef était inconnu du grand public. Il se la coulait douce à la direction des impôts et domaines. Syndicaliste à l’époque, il s’est toujours taillé la part du lion dans le partage des terres du domaine national. Sous l’aile protectrice de Tahibou Ndiaye qui sera arrêté pour détournement de deniers publics, malversations, faux usages de faux en écritures publiques entre autres griefs.

Ayant constaté l’écroulement de ses intérêts après que son mentor fut cerné et mis hors d’état de nuire, l’actuel maire par défaut de Ziguinchor prit l’option de divulguer des secrets purement en relation avec son statut de fonctionnaire de l’État, détenteur de dossiers fiscaux extrêmement sensibles. Téméraire et teigneux dans ses révélations souvent dangereuses et fausses à l’encontre de la gouvernance d’État, l' »ami » ou l’amant de Adji Sarr mit le pied sur l’accélérateur.

Il réussit son coup en se faisant logiquement radier de la fonction publique. Les portes lui furent alors ouvertes pour faire dans le radicalisme et entrer de pleins pieds en politique. Le Pastef est mis sur les fonts baptismaux. Et Sonko gagna la sympathie de pas mal de jeunes qui jusque là, n’ont pas cherché à comprendre le mobile et les objectifs de ses motivations.

Oui, l’homme souhaite une seule chose, déstabiliser le Sénégal en y créant le chao pour, non pas accéder au pouvoir mais empêcher le président Macky Sall de dérouler tranquillement sa mission à la tête du Sénégal. En effet, il n’a jamais participé à nos efforts d’émergence tels que certains leaders de l’opposition qui au moins, posent des actes positifs à chaque fois que les intérêts de notre pays les y invitent. Ousmane Sonko n’a rien investi de ses milliards au Sénégal. Il n’a jamais appelé à endiguer la violence. Il n’a jamais sensibilisé le MFDC pour le retour d’une paix définitive en Casamance.

Truffé de mauvaises intentions, l’homme court derrière les filles. Il fréquente les lupanars. Il sort en plein couvre-feu pour aller retrouver une villageoise dans un pauvre salon de massage appelé sweet beauté. Il accuse d’honnêtes citoyens de détournement de plusieurs milliards. Sans jamais être capable de prouver la plus petite parcelle de ses accusations.

Amnésique jusqu’à la moelle, il fait aujourd’hui les yeux doux aux familles religieuses du Sénégal. Lui qui rejette pourtant les Tarikha et autres formes d’appartenance à un guide. Cet homme est indigne de la confiance du peuple sénégalais souverain. Il faut faire attention à Ousmane Sonko et la meilleure façon de faire attention à un tel type, c’est de l’observer. J’invite tout un chacun à continuer d’observer cet homme, même s’ils sont pour le moment avec lui. En tout état de cause, attention à Sonko !

Mamadou Biguine Gueye