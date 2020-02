Excellence Monsieur le Président de la République, Vous avez été élu et bien élu, déroulez !

Excellence,

L’actuel Sénégal a beaucoup progression depuis que vous en avez pris les rênes et mis en branle l’ambitieux PSE. De grands chantiers ont vu le jour et permis de combler de grands gaps au plan économique. Le pays a renoué avec la stabilité sociale. Le mouvement syndical a obtenu des acquis absolument visibles. La démocratie respire grâce à la consolidation des libertés dans le respect des lois et règlements qui les encadrent comme dans tout État organisé. Les efforts restent palpables concernant la garantie de la sécurité publique. Le dialogue, quoique le pays ne soit en crise, a repris du poil de la bête depuis votre installation à la magistrature suprême. Il est une incontestable réalité au Sénégal, contrairement à beaucoup de pays de la sous-région et du continent. Le leadership de notre pays ne souffre d’aucune contestation à travers le monde. Et le vôtre constitue, faut-il le rappeler, un atout pour le continent dont vous avez partout porté le plaidoyer dans les plus grandes rencontres et face aux dirigeants les plus puissants de la planète. Le Sénégal reste un modèle de diplomatie et nul ne peut le contester. Ce dont le pays souffre, c’est juste le fait que vos adversaires, Excellence, profitent des failles communicationnelles de pas mal de vos plus proches collaborateurs, pour se frayer un petit bout de chemin et tenter d’engager nos compatriotes à considérer leurs manipulation, désinformation, affabulations, mensonges… comme du sérieux. De tels comportements sont tellement déplorables que même dans le continent, tout le monde dit qu’au Sénégal l’opposition et les activistes cherchent du jour au lendemain, du matin au soir, des poux au pouvoir de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle jusqu’à la présidentielle prochaine. Ce constat ne souffre d’aucune contestation. Il n’y a aucune once de solidarité et de patriotisme à l’égard du pouvoir de la part de l’opposition sénégalaise. Tous les coups sont permis au nom, disent-ils, de la démocratie. Ote toi que je m’y mette. Voilà leur viatique dans leur projets et processus de conquête du pouvoir. Quel que soit le régime qui s’installe dans ce pays, les démons de la manipulation, des invectives, de la délation, de la calomnie….vont rebondir. En effet, l’exemple le plus palpable et le plus actuel est cette psychose mondiale née de l’avènement du Coronavirus en Chine. Loin de prêcher la bonne parole, de tenter par leurs discours de rassurer les familles de nos jeunes compatriotes dans des difficultés à Wuhan, ils jettent de l’huile sur le feu et y ajoutent une couche chaque jour que Dieu Fait. Faute de torpiller et d’embrouiller le discours d’apaisement du gouvernement et d’encourager les mesures prises conformément aux directives de l’OMS, l’autre partie des opposants et activistes se font muets comme des carpes, priant en silence que les choses se compliquent pour l’État. Voilà le Sénégal actuel. Pour le gouverner Excellence Monsieur le Président de la République, poursuivez votre chemin. Restez droit dans vos bottes. Interrogez vos collaborateurs de confiance. Prenez enfin les meilleures décisions et avancez. Prenez donc ce qui est à vous, Excellence ! C’est votre légitimité. C’est la souveraineté nationale. C’est la souveraineté populaire. Ne perdez jamais de vue, Excellence, le fait que vous avez été investi de la confiance du peuple avec plus de 58% des suffrages en votre faveur il y a juste une année. Prenez les choses en main, Excellence. Le pays marche. Il a progressé à tous les niveaux, cela est incontestable au plan macroéconomique. Aux plans social, économique et politique, nous te reviendrons bientôt sur d’autres articles spécialement dédiés, pour prouver avec forces détails, combien notre pays a progressé de 2012 à nos jours grâce aux projets et programmes du PSE déjà en branle. Prenez tout, Excellence Monsieur le Président de la République. Continuez à gouverner dans la même sérénité. Vous avez entre les mains un Etat nation stable hérité de nos vaillants anciens, rois, combattants, grands-parents et présidents qui l’ont bien moulé.

Cordialement à vous Excellence Monsieur le Président de la République

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement Malaw

Responsable de l’Apr à Fatick.