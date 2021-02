Biguine Guèye : « La vaccination s’avère primordiale »

Covid-19 : La vaccination s’avère primordiale…Par Mamadou Biguine Gueye

200.000 doses de vaccin réceptionnées! Le Sénégal est de plein pied dans le nouvel ordre mondial. Seul le vaccin constitue la meilleure arme contre l’ennemi planétaire Covid19. Macky Sall, actuel chef de l’État et chef de guerre, jouit d’un leadership incontestable en Afrique et dans le monde ! N’en déplaise à ses détracteurs. Le chef suprême des armées multiple les efforts de son pays à travers les actes chaque jour plus révolutionnaires de son gouvernement depuis l’avènement de la pandémie il y a plus d’un an. Le monde sort petit à petit de sa torpeur face à l’expectative. Aujourd’hui, c’est une course effrénée et inégale vers le bout du tunnel. Les grandes puissances ont fini de s’emparer de la presque totalité des 200 premières millions de doses lancées. Le président Macky Sall encore plus que jamais, mérite notre soutien ainsi que notre mobilisation ; ce, afin de l’encourager à davantage porter le plaidoyer du Sénégal et de l’Afrique vers l’acquisition la plus parfaite du vaccin. Merci à la République populaire de Chine pour sa solidarité à chaque fois renouvelée. Le G7 se réunit ce vendredi, le continent, quoique non invité, ose compter sur la voix très autorisée du présent français Emmanuel Macron que les dirigeants africains ont sensibilisé pour remettre à l’occasion de cette rencontre des 7 grands, les pendules du « sésame » si couru, à l’heure du continent noir. L’initiative Covax doit être absolument concrétisée ! Il faut que les pays les moins avancés soient pris en compte en haut du tableau. Il y va de la consolidation de la sauvegarde du principe sacro saint de la solidarité mondiale. Et l’organisation mondiale de la santé par le truchement de l’OMS, trouvé par ici une belle occasion de prouver à la planète que l’Afrique y a sa part. L’acquisition de ce vaccin doit dépasser les clivages géopolitiques et épouser juste l’idée que la planète toute entière a besoin d’être sauvée car la mondialisation exige l’attitude de solidarité que nous encourageons par ces lignes. Le Sénégal cependant, peut compter sur le leadership éclairé de son président qui a rassuré son peuple de l’arrivée au pays dans les prochaines semaines, de quelques 7 millions de doses. Au demeurant, il reste clair que le mot d’ordre et le seul qui vaille de nos jours chez nous et partout dans le monde est: « VACCINATION ». Celle-ci reste primordiale pour en finir définitivement avec le cauchemar Corona virus. Vive la solidarité mondiale pour que vive la fraternité et l’amitié entre peuples ! C’est aussi cela la mondialisation ! Nous réitérons en ce qui nous concerne, nos vives félicitations au chef de l’État son Excellence le président Macky Sall et réaffirmons notre disponibilité à nous faire vacciner au plus vite pour nous tourner résolument vers les recettes à même de mener notre pays vers l’émergence à l’horizon 2035.

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste consultant en communication