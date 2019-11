Bilan du Gamou 2019: 50 accidents enregistrés…

A l’occasion du Gamou de Tivaouane et de Médina Baye (Kaolack), édition 2019, le Commissariat urbain de Tivaouane et le Commissariat central de Kaolack, renforcés par les éléments du Groupement mobile d’intervention (Gmi), de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (Ocrtis), de la Direction de la police judiciaire (Dpj) et de la Direction de la surveillance du territoire (Dst), ont mené des opérations de sécurisation, avant, pendant et après le Gamou.

A l’issue de ces opérations, 420 individus ont été interpellés pour diverses infractions (vol, tentative de vol, flagrant délit de vol, détention de faux billets de banque, vérification d’identité, nécessité d’enquête, rébellion, escroquerie, abus de confiance, détention d’objets de provenance douteuse, usurpation de fonction et exercice illégal de la médecine, détention et trafic de chanvre indien).

La police informe également que quelque 50 accidents ont été enregistrés entre Tivaouane et Medina Baye dont 28 matériels, 20 corporels et 2 mortels (exclusivement sur les routes de la cité de Mawdo).

La même source renseigne que 100 motos Jakarta ont été immobilisées à Tivaouane et et 150 autres à Kaolack.