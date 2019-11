Docteur Cheikh Diallo : « Macky Sall n’a pas encore délibéré sur le 3ème mandat »

Le président Macky Sall n’est pas encore fixé sur la question du troisième mandat. Il hésite encore à franchir le pas ou à se conformer à ce qu’il a toujours dit et au référendum de 2016, qui fixe le nombre de mandats à 2. C’est la conviction du Docteur Cheikh Diallo, invité, ce dimanche à l’émission Grand Jury de la RFM.

« Le président Macky Sall n’a pas encore délibéré sur la question du 3ème mandat. C’est vrai qu’il s’est déjà prononcé sur la question de manière assez ferme. Mais le point de vue du président n’a pas une valeur constitutionnelle », a dit Cheikh Diallo.

Et de poursuivre, « aujourd’hui, les règles du jeu ont changé. Mais il faut tenir compte que l’opinion publique est une force politique qui n’est pas inscrite dans la constitution. Mais en définitive, il faudra tenir compte de cette opinion publique ».

Et l’ancien chef du service politique du Soleil de mettre en garde : « on a augmenté le nombre de ministres et de députés, on n’a rien dit. On a augmenté les prix des denrées, de l’eau, de l’électricité, des impôts, on n’a rien dit. On a augmenté le mandat des élus locaux, on n’a rien dit, mais peut-être que quand le président tentera d’avoir un troisième mandat, il n’y aura plus personne pour le soutenir ».