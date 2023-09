Birahim Camara fait le procès de BBY en Europe

La circonscription de l’Europe du Nord, du Centre et de l’Ouest regrette l’absence et le choix du président de la republique Monsieur Macky Sall porté sur le premier ministre Amadou Ba comme candidat de BBY à la présidentielle de 2024.

Jamais le climat politique n’a été aussi fade en France , en Espagne, en Italie et au Benelux depuis ces deux annonces du président sortant.

Cela s’explique par la morosité constatée dans les rangs degarnis de l’APR France en difficulté face à la tres forte poussee de Khalifa Ababacar Sall, de Ousmane Sonko et de Thierno Alassane Sall .

Le sentiment le plus et mieux partagé est le manque de charisme du coordinateur Talla Daffe et de ses proches collaborateurs très contestés au sein du parti présidentiel et par les alliés.

De partout fusent des critiques acerbes contre la gestion clanique, le manque de générosité , l’abandon du terrain et l’arrogance érigés en mode de gestion de la coalition BBY désertée par les militants de la gauche ( PS, AFP ,PIT et LD ) dans les foyers, les cités dortoirs et les campus .

La présence très agressive de l’opposition dans les réseaux sociaux pour dénoncer les dérives liberticides, le recul démocratique l’absence de perspectives pour les jeunes ( émigration clandestine ) , les conséquences des inondations et de la cherté des denrées alimentaires au Sénégal, sont défavorables au choix du président Macky Sall.

La poursuite des arrestations, des emprisonnements perçus comme arbitraires , la radiation des listes électorales de Ousmane Sonko , les interdictions des seules manifestations de l’opposition et de la société civile forment le troisième palier de l’ire grandissante des diasporas sénégalaises.

Dans la même dynamique qui n’augure que peu de positif ou d’espoir pour le candidat Amadou Ba , la mutation sociologique et generationnelle de l’électorat est irréfutable.

En effet les jeunes de moins de trente ans aspirent au changement inhérent aux sociétés et à la nature humaines avec les nouveaux besoins face à l’usure du pouvoir.

La génération du clic et du clac est attentive aux discours de Ousmane Sonko, de Bougane Gueye et de Thierno Alassane Sall face à ceux considérés comme obsolètes, déphasés ou dépassés d’un Moustapha Niasse, d’une Aminata Mbengue Ndiaye ou d’un Samba Sy qui , même réchauffés, traduiraient mal les aspirations du moment.

Par ailleurs , le décrochage politique non négligeable de beaucoup d’électeurs de 2012 , de 2019 et de 2022 , aujourd’hui septuagénaires , admis à la retraite et retournés au pays , parceque déçus par des promesses oubliées , l’inaccessibilite et l’invisibilité des responsables comme les ministres Mamadou Talla, Moise et Annete Seck apres Souleymane Jules Diop et Moise Sarr, réduit considérablement l’assiette électorale de BBY orpheline et nostalgique de la pugnacité de Demba Babayel Sow , du volontarisme de Samba Koïta , de la ruse de Mamadou Diallo Taxi , de l’intelligence politique de Madame Mbacke et du courage du defunt Mballo.

Birahim Camara

Parti Socialiste.